Al cierre del primer trimestre de este año, el inventario total de parques industriales alcanzó 1,599 hectáreas (ha). Del total, el 78.1% se concentra en la zona sur, distribuido entre Lurín (39.8%) y Chilca (38.3%), mientras que el porcentaje restante corresponde al Centro Industrial Huachipa Este.

En cuanto a la superficie disponible y que está habilitada para la venta, el reporte precisa que existen 325 ha, lo que representa una tasa de vacancia de 20.3%. Esta cifra representa un incremento de 0.7 puntos porcentuales (p.p.) frente al tercer trimestre de 2025 (equivale a 17 ha), y se mantiene en niveles similares en la comparación interanual.

Parte de este resultado responde al ingreso de 30 hectáreas en la zona sur, específicamente en Lurín, lo que elevó la tasa de vacancia de ese submercado a 16.1%, con un aumento de 4.3 p.p.

“Más que una desaceleración en la dinámica comercial, lo que existe es una mayor cautela de los inversionistas en medio del contexto electoral. La demanda se mantiene y el mercado sigue dinámico, pero las decisiones de compra están tomando más tiempo mientras las empresas esperan mayor claridad sobre el escenario de los próximos años”, señaló a Gestión Denise Vargas, Market Research Coordinator de Cushman & Wakefield.

Mercado industrial gana inventario mientras empresas aplazan decisiones

Algunas compañías habrían optado por pausar sus inversiones (compra de lotes), más no el desinterés, hasta tener un panorama político más definido. “Se trata de inversiones significativas para las empresas, especialmente cuando las decisiones no se toman solo a nivel local, sino también desde matrices internacionales, cuyos procesos suelen ser más largos”, explicó.

No obstante, el incremento en Lurín fue parcialmente compensado por la absorción registrada en otros submercados de Lima. En Chilca, aunque la tasa de vacancia se mantiene por encima del 30%, el indicador se redujo en 0.6 p.p. En Huachipa, en tanto, retrocedió 2.8 p.p. y se ubicó en 5.0%.

“El aumento de la tasa de vacancia responde principalmente a la incorporación de una etapa más dentro de la superficie disponible, en este caso en Lurín, donde se sumaron más lotes a la venta. No se trata necesariamente de una menor demanda, sino de un incremento del inventario y, por tanto, de una mayor oferta disponible en el mercado”, comentó la ejecutiva.

“Eso demuestra que sigue existiendo necesidad de espacios industriales, mientras el inventario de lotes disponibles continúa creciendo”, añadió.

Sector industrial diversifica oferta para acelerar colocación de lotes

En cuanto a la demanda, la actividad comercial se concentró principalmente en lotes de menor tamaño, en especial entre 1,000 m2 y 5,000 m2. Este comportamiento ha llevado a los desarrolladores a ajustar su oferta de acuerdo con los requerimientos del mercado.

“Esto les permite diversificar su oferta y atender tanto a quienes requieren un lote de 1,000 m2 como a empresas que pueden adquirir 10 lotes y alcanzar los 10,000 m2. De esta manera, los desarrolladores tienen mayor apertura para colocar sus espacios y no depender únicamente de lotes grandes, que suelen ser más difíciles de vender debido al nivel de inversión que implican”, indicó.

En esa línea, los plazos de negociación para estos lotes se ubican entre tres y seis meses, según el perfil del cliente y la magnitud de la operación. Por sectores, la demanda proviene principalmente de empresas metalmecánicas, logísticas y de transporte, entre otros.

A la fecha, el complejo industrial ha colocado el 96% de su superficie. Sin embargo, la ocupación efectiva se mantiene en torno al 30%.

Lotes industriales elevan su valor en medio de mayor cautela empresarial

Al cierre del primer trimestre el valor promedio de venta de lotes industriales se situó en US$ 130 por m2, lo que representó un incremento de 1.8% (+US$ 2.5 por m2) frente al mismo periodo de 2025, cuando se ubicó en US$ 127.6 por m2. En el submercado de Chilca, el promedio se ubicó en US$ 119 por m2, mientras que en zonas más consolidadas como Lurín alcanzó US$ 152 por m2.

“En general, los precios se han mantenido bastante estables, aunque se han registrado variaciones de hasta US$ 10 por m2. Estas diferencias suelen darse entre etapas de un mismo parque industrial. Por ejemplo, una primera etapa más consolidada puede tener precios más altos si queda algún lote disponible o si un propietario decide revenderlo, a diferencia de una etapa más nueva, como la tercera, donde todavía hay menor consolidación y menos ocupantes”, comentó.

La especialista explicó que las variaciones responden al precio de venta solicitado, el cual depende del perfil del cliente, el tamaño del lote y la ubicación. “Puede haber diferencias entre el precio pedido y el precio finalmente negociado, según las condiciones que cada desarrollador acuerde con los compradores o empresas”, explicó.

Por ahora, aún existen parques industriales con nuevas etapas pendientes de ingresar al mercado. Sin embargo, según Vargas, no hay certeza de que ello ocurra este año debido a la coyuntura electoral. Aun así, consideró que 2026 será un año de estabilidad para el sector, ya que la absorción de espacios continuaría mostrando un comportamiento sostenido.

“Al menos durante esta primera mitad del año se observa una mayor cautela y cierta lentitud en la toma de decisiones. Para la segunda parte del año habrá que ver cómo evoluciona el panorama”, explicó.

DATO CLAVE.

Oferta. En el mercado local, la oferta actual está compuesta por ocho parques industriales, ubicados principalmente en Huachipa (zona Este) y en los submercados del Sur, como Lurín y Chilca, los cuales se han consolidado como ejes estratégicos de inversión.

En el mercado local, la oferta actual está compuesta por ocho parques industriales, ubicados principalmente en Huachipa (zona Este) y en los submercados del Sur, como Lurín y Chilca, los cuales se han consolidado como ejes estratégicos de inversión. Precio de venta. En el primer trimestre de 2026, el precio de venta de lotes industriales se ubicó en US$ 130 por m2, lo que representó un incremento de 2.3% frente al tercer trimestre de 2025.