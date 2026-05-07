En el mercado local, la oferta actual está compuesta por ocho parques industriales, ubicados principalmente en Huachipa (zona Este) y en los submercados del Sur, como Lurín y Chilca. (Foto: Difusión)
En el mercado local, la oferta actual está compuesta por ocho parques industriales, ubicados principalmente en Huachipa (zona Este) y en los submercados del Sur, como Lurín y Chilca. (Foto: Difusión)
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Edgar Velito
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El mercado de parques industriales en Lima mantiene movimiento en medio de un contexto de cautela empresarial y cambios en la oferta disponible. Mientras algunos proyectos continúan incorporando nuevas etapas, las empresas ajustan sus decisiones de inversión por la coyuntura electoral y los desarrolladores modifican su estrategia para responder a la demanda.

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