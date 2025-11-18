Parque Industrial de Ancón: ¿Ahora sí avanza el proyecto? (Andina)
El proyecto del Parque Industrial de Ancón aún no se concreta, pese a ser ahora una iniciativa llamativa si se toma en cuenta que hay interesados en la creación de zonas económicas especiales privadas (ZEEP) en Ancón y Chancay.

