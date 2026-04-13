La demanda por terrenos en los parques industriales de Chilca ha crecido en los últimos años. (Foto: Indupark)
La demanda por terrenos en los parques industriales de Chilca ha crecido en los últimos años. (Foto: Indupark)
Únete a nuestro canal
Newsletter Empresas
Dax Canchari Reyes
mailDax Canchari Reyes

El distrito de Chilca, en el sur de Lima, se consolida como uno de los principales polos industriales del país. En los últimos años, empresas de distintos sectores han adquirido terrenos en los parques industriales de la zona, atraídas por los precios competitivos del suelo y la posibilidad de expandirse fuera de la capital. Sin embargo, el desarrollo del polo industrial avanza a dos velocidades: mientras la venta de terrenos registra un fuerte dinamismo, la instalación efectiva de empresas aún es limitada.

TE PUEDE INTERESAR

Parque Industrial de Ancón: los primeros pasos y el potencial como nexo clave en 2026
Más de 400,000 m2 de nuevos lotes se incorporarán en parques industriales en 2026: ¿dónde?
Parques industriales: así va la oferta, variación de precios y perfil de la demanda

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.