A través de un estudio de impacto ambiental semidetallado, presentado ante el Ministerio de la Producción (Produce), la empresa informó que la planta industrial se localizará en un terreno de 18,295 metros cuadrados (m2), situado en la urbanización Habilitación Industrial Comercial “Lomas Denominada La Chutana” , donde la construcción del proyecto demandará de 12,806 m2 . En este espacio, se elaborarían piezas de acero y hierro, sujeto al requerimiento de los clientes, principalmente, de las industrias minera, cementera y de movimiento de tierras.

“En la etapa de operación de la planta se llevará a cabo el proceso continuo de transformación de materias primas metálicas en piezas fundidas conforme a las especificaciones técnicas. Esto incluye las fases de carga y fusión del metal en hornos, moldeo, enfriamiento, desmoldado, limpieza y control de calidad de las piezas producidas”, detalló.

En general, algunas de las instalaciones que se implementarían en la nueva sede son las áreas de acabados, control de calidad, moldeo, productos terminados almacén de materias primas, almacén de chatarra, entre otros. Así, la capacidad de producción proyectada es 300 toneladas por mes (con un solo turno de trabajo), teniendo una producción anual de 3,600 toneladas .

“Luego de un año se tiene previsto establecer dos turnos de trabajo, lo que permitirá alcanzar una capacidad de producción de 600 toneladas mensuales”, adelantó la empresa.

La industria minera es uno de los clientes de Fundición Ferrosa. (Foto: Reuters/Rodrigo Garrido).

LEA TAMBIÉN: Proveedores mineros y la veta dentro y fuera de Perú ante desplome de inversión

Nuevos mercados se explorarán con fábrica

En 2024, en diálogo con Gestión, el gerente general de Ferrosa, Miguel Montiel , adelantó su intención de construir una nueva planta al sur de Lima, debido a que su fábrica en Ate se encontraba a un máximo de capacidad.

“Ya este mes o el siguiente deberíamos cerrar la compra del terreno y seguir ultimando los detalles de ingeniería para la nueva planta, que empezaría a construirse a fines de este año o el siguiente”, comentó el representante en ese momento.

El ejecutivo explicó que dicha instalación más que duplicaría su capacidad de producción. La fábrica de Ate producía a un ritmo de 300 toneladas por mes.

Agregó que la nueva planta sería más automatizada y permitiría una “producción en serie”, empleando robots. En sus primeros años, operaría en paralelo con la instalación de Ate y, en función de la demanda, podría concentrar hasta el 80% de las actividades.

Además, a partir de la mayor capacidad, sostuvo que Fundición Ferrosa podría ir tras nuevos clientes en México y Estados Unidos (donde ya tenían presencia), y posteriormente, tentar más oportunidades en Europa o incursionar en India, debido a que en ese entonces estaban limitados de captar nuevos pedidos de gran escala.

Inversión en la planta

Finalmente, Fundición Ferrosa precisó al Produce que el referido proyecto comprende las etapas de planificación, construcción y operación de la planta, con un monto aproximado de inversión de S/ 20′000,000.

La iniciativa se efectuaría en un periodo de 18 meses, considerando una vida útil de 100 años a más.

Para avanzar hacia la ejecución de esta iniciativa, Fundición Ferrosa presentó el estudio de impacto ambiental semidetallado ante el Produce, a fin de recibir comentarios y/o sugerencias de la población a su propuesta hasta el 24 de diciembre del 2025, en el marco del Reglamento de Participación Ciudadana en la Gestión Ambiental de la Industria Manufacturera y Comercio Interno.

LEA TAMBIÉN: Funccri prevé construir planta en Ancón y mudar operación desde Puente Piedra