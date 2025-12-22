Fundición Ferrosa opera una planta en Ate, con una capacidad de 300 toneladas mensuales de piezas de hierro y acero. (Foto: difusión).
Mayumi García
El fabricante de piezas de hierro y acero, Fundición Ferrrosa, avanza con los trámites para concretar la anunciada intención de habilitar una nueva planta de producción, en Chilca (Cañete). Así, ante la operación a plena capacidad en su fábrica en Ate, la compañía apunta a respaldar su crecimiento con una nueva ubicación, pero ¿cuáles son los pormenores de la importante inversión al sur de Lima?

