Otro aspecto llamativo de esta propuesta de ley presentada por RP está vinculada a qué hacer con las concesiones que vencen de manera natural, es decir, al vencer su tiempo de vigencia. Fotocomposición: ChatGPT, Alessandro Azurín, Diario Gestión.
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Alessandro Azurín
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Nuevamente el rol de los organismos reguladores en proyectos con participación privada en Perú vuelve a enfrentar potenciales cambios, esta vez desde el Congreso de la República.

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