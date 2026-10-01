Las empresas instaladas son, en su mayoría, fabricantes metalmecánicos, de construcción, acero y plásticos, además de transportistas. Una de ellas ensambla motos utilitarias de carga. (Foto: La Chutana)
Las empresas instaladas son, en su mayoría, fabricantes metalmecánicos, de construcción, acero y plásticos, además de transportistas. Una de ellas ensambla motos utilitarias de carga. (Foto: La Chutana)
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Edgar Velito
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Tras un primer semestre de compás de espera por el proceso electoral, el parque industrial La Chutana, desarrollado por la Inmobiliaria La Chutana en Chilca, reactivó la venta de lotes. El complejo alberga principalmente a fabricantes de los rubros metalmecánico, acero y plásticos, y ahora atrae a un nuevo perfil de comprador: empresas que adquieren terrenos para trasladar u operar sus plantas en el corto plazo.

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