Roberto Mayser, presidente de la Junta de Propietarios de la Inmobiliaria La Chutana, explicó que las compras que estaban en pausa por las elecciones se concretaron en los últimos meses. “Tras el tema electoral se lanzaron aquellas compras que estaban esperando y eso es un buen síntoma. Contamos con mucha gente buscando lotes”, comentó a Gestión.

En lo que va del año, el parque vendió alrededor de 20 hectáreas, una cifra que supera ampliamente su objetivo habitual de colocar entre cinco y seis hectáreas por año. Entre las operaciones figura la venta de uno de los dos lotes grandes de 15 hectáreas con los que contaba el complejo.

Los compradores pertenecen a los sectores de acero, plásticos, fundición y transporte. En el caso del transporte, se trata de empresas que instalaron bases de operación y mantenimiento de flotas. Mayser precisó que el parque no vende lotes menores a 2,500 m2. “Administrar muchos lotes chicos va a complicar la relación con los socios. Hemos sido más selectivos”, sostuvo.

El parque no vende lotes menores a 2,500 m2. Aún le queda un lote de 15 hectáreas por colocar.

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¿Cuántas empresas se instalarán en La Chutana?

De las 250 hectáreas del parque, ya se han vendido 180 hectáreas, el 72% del total, y quedan 70 por colocar. Actualmente, unas 20 empresas operan en el complejo y se espera que otras cinco se establezcan antes de cerrar el año. A ellas se sumarían en el 2027 las cinco empresas que compraron lotes en el 2026, con lo que el parque llegaría a 30 empresas instaladas.

Según el ejecutivo, en años anteriores parte de los compradores adquiría terrenos como inversión, mientras que los clientes actuales compran para instalarse. Aun así, el traslado toma tiempo: “La empresa compra el terreno, planifica su mudanza, busca financiamiento y evalúa que hace con el terreno que tiene en Lima”, detalló. Las firmas extranjeras, en cambio, se instalan con mayor rapidez.

Un par de empresas extranjeras ya adquirieron lotes para instalarse en el parque, y son de los rubros de acero, reparación de autos e importación de equipos. Además, el parque tiene como prospectos a varias empresas chinas de distintos sectores.

La mayor demanda, sin embargo, proviene de fabricantes peruanos ubicados en zonas industriales de Lima. Estas empresas están presionadas por autoridades y vecinos para mudarse, en un contexto de alza en el precio de los terrenos y de demanda de suelo para proyectos residenciales.

Mayser agregó que el parque cuenta con zonificación I4 (categoría de Industria Pesada), que permite operaciones de gran envergadura. A ello se suma su cercanía a la red de gas natural y a las centrales de generación eléctrica de Chilca.

Precios, El Niño y ¿un segundo parque industrial?

El precio del metro cuadrado en La Chutana oscila entre US$ 65 y US$ 95, por debajo de los US$ 120 que llegó a alcanzar en años anteriores. Mayser atribuyó la caída a tres factores: un menor dinamismo económico, la aparición de nueva oferta y la pérdida de valor de las propiedades durante el gobierno de Pedro Castillo, que estimó en cerca de 50%. “Eso tiene todavía para recuperarse”, señaló.

Sobre un eventual Fenómeno El Niño fuerte, el ejecutivo indicó que el parque se ubica en una zona protegida, en la margen norte del río Chilca, y que no prevé un impacto en las decisiones de compra. “Es una circunstancia excepcional. En los fenómenos anteriores no hemos tenido ningún problema”, afirmó.

Para el 2027, la meta es vender entre cinco y seis hectáreas. Mayser reconoció el interés en desarrollar un segundo parque, aunque advirtió que la intervención estatal en el proyecto del parque industrial Ancón genera incertidumbre. “Cuando el Estado mete la mano, crea incertidumbre en el mercado y desincentiva a la empresa privada”, sostuvo.

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Empresas. Las empresas instaladas son, en su mayoría, fabricantes metalmecánicos, de construcción, acero y plásticos, además de transportistas. Una de ellas ensambla motos utilitarias de carga.

Las empresas instaladas son, en su mayoría, fabricantes metalmecánicos, de construcción, acero y plásticos, además de transportistas. Una de ellas ensambla motos utilitarias de carga. Lotes. El parque no vende lotes menores a 2,500 m2. Aún le queda un lote de 15 hectáreas por colocar.

El parque no vende lotes menores a 2,500 m2. Aún le queda un lote de 15 hectáreas por colocar. Mano de obra. Según Mayser, las empresas han logrado contratar personal en la zona, donde también crecen las urbanizaciones.

Según Mayser, las empresas han logrado contratar personal en la zona, donde también crecen las urbanizaciones. Ventas. Del total de 250 hectáreas del parque industrial, ya se ha vendido el 72%, mientras que las 70 hectáreas restantes aún están disponibles. Para el 2027, la meta es colocar entre cinco y seis hectáreas adicionales.