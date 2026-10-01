Perupetro S.A. y Petrotal Perú SRL suscribieron un Convenio de Evaluación Técnica (CET), orientado al desarrollo de estudios que permitan evaluar el potencial hidrocarburífero de la Cuenca Marañón.

Según informó la referida agencia estatal, el objetivo es identificar zonas de mayor interés prospectivo y generar nuevas oportunidades para el desarrollo de actividades de exploración de hidrocarburos.

El convenio suscrito por el área CXVII, se encuentra ubicada entre las provincias de Requena y Loreto, en el departamento de Loreto, y tendrá una vigencia de 24 meses.

Actividades de gabinete

En ese periodo Petrotal realizará estudios geológicos y geofísicos no invasivos, es decir, se limitará a la realización de actividades de gabinete y al análisis técnico de la información existente, sin la ejecución de actividades de campo.

funcionarios de Perupetro suscriben acuerdo de evaluación técnica con Petrotal. Foto: Perupetro

Los estudios contribuirán a ampliar el conocimiento del subsuelo nacional, identificar nuevas oportunidades de exploración y enriquecer la base de datos técnica del país.

Son acuerdos que suscribe Perupetro con empresas interesadas, para que, por su propia cuenta y riesgo, realicen actividades para incrementar el conocimiento de una determinada área.

Plazos

Según indicó, se busca evaluar el potencial hidrocarburífero y delimitar zonas con mayor interés prospectivo. Se suscriben por un plazo de dos años y pueden extenderse un año más, previa aprobación de Perupetro.

Los CET permiten generar información técnica valiosa, amplían el conocimiento del subsuelo a través de métodos no invasivos en el territorio, identifican nuevas oportunidades exploratorias.

Ademas, señaló la agencia, robustecen la información técnica del Banco de Datos de Perupetro y facilitan la toma de decisiones para la suscripción de futuros Contratos de Licencia.

En esa línea, de los 20 convenios suscritos en los últimos dos años, cuatro podrían convertirse en nuevos Contratos de Licencia, refirió.