El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió una alerta roja ante la previsión de lluvias de moderada a extrema intensidad en distintas regiones del país, con especial incidencia en Tumbes y Piura. Las precipitaciones ya generan afectaciones en localidades de la región tumbesina, donde se reportan calles inundadas y dificultades para el tránsito vehicular.

De acuerdo con el aviso meteorológico publicado por la entidad en su portal web, las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento que podrían alcanzar velocidades cercanas a los 45 kilómetros por hora.

“En la costa norte, se esperan lluvias de moderada a extrema intensidad, principalmente en Tumbes y en sectores de la costa interior de Piura”, precisó el organismo. Asimismo, advirtió que no se descarta la presencia de lloviznas en distritos próximos al litoral de la costa centro y sur.

Las intensas lluvias registradas en Tumbes dejaron calles anegadas y afectaron el tránsito vehicular en distintos distritos de la región. Foto: Senamhi/ referencial.

La alerta roja se mantendrá vigente hasta el domingo 29 de noviembre, a las 23:59 horas . Además de Tumbes y Piura, el aviso comprende a Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Madre de Dios, Pasco, Puno y San Martín.

Estas condiciones meteorológicas se presentan en un contexto marcado por la presencia del Fenómeno El Niño en el litoral peruano. Según las estimaciones del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), este evento climático podría extenderse hasta el invierno de 2027.

Lluvias afectan a distritos de Tumbes

Las precipitaciones registradas en las últimas horas han provocado diversas afectaciones en Tumbes. Según el reporte de RPP en la región, las lluvias estuvieron acompañadas de actividad eléctrica, con presencia de rayos y truenos.

Entre las localidades más afectadas figuran los distritos de Zorritos, Corrales, San Jacinto y La Cruz, donde se reportaron calles anegadas y complicaciones para la circulación de vehículos.

La emergencia también alcanzó viviendas. Imágenes difundidas por el medio muestran una casa del barrio de Bellavista que terminó completamente inundada debido a la acumulación de agua tras las intensas precipitaciones.