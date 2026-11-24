El Ministerio de Educación (Minedu) destinó S/460 millones para realizar trabajos de mantenimiento preventivo en instituciones educativas que podrían verse afectadas por las lluvias asociadas al fenómeno El Niño costero.

Así lo informó Miguel Antonio Gonzales Lara, jefe de la Oficina de Defensa Nacional y Gestión del Riesgo de Desastres (Odenaged), quien explicó que estas acciones forman parte de la estrategia del sector para reducir los riesgos, proteger a los estudiantes y evitar interrupciones en el servicio educativo.

Como parte de las medidas de prevención, algunas regiones decidieron adelantar la culminación del año escolar, con el objetivo de evitar que las precipitaciones intensas pongan en peligro a la comunidad educativa y permitir el resguardo de los bienes de los colegios.

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Tumbes ya culminó sus clases y viene protegiendo sus materiales educativos, equipos informáticos y mobiliario. En tanto, Piura tiene previsto finalizar el año escolar el 27 de noviembre; La Libertad, el 2 de diciembre; mientras que Áncash, Junín y Lambayeque han programado hacerlo el 4 de diciembre.

Gonzales Lara señaló que estas decisiones se adoptan considerando los pronósticos climáticos y los escenarios de riesgo particulares de cada región. También indicó que las labores preventivas requieren la participación de directores, docentes, padres de familia y autoridades locales para agilizar las intervenciones y reducir los posibles daños ocasionados por las lluvias.

El Minedu destinó S/ 460 millones para financiar trabajos de mantenimiento preventivo en colegios expuestos a las lluvias vinculadas al fenómeno El Niño costero. Foto: Minedu.

Saneamiento de locales educativos

En otro momento, el funcionario resaltó el anuncio del ministro de Educación, José Antonio Chang, ante el Consejo de Ministros, sobre el proceso de saneamiento físico-legal de 21,285 locales educativos y 2,519 terrenos.

Esta medida busca solucionar problemas relacionados con la titularidad y situación legal de los predios, que actualmente pueden dificultar las intervenciones en infraestructura educativa. Asimismo, permitirá facilitar la ejecución de obras en coordinación con los gobiernos regionales.

El Minedu, como ente rector del sector, tiene a su cargo establecer los lineamientos y coordinar la respuesta a nivel nacional. Por su parte, los gobiernos regionales y locales ejecutan acciones de acuerdo con sus competencias y los niveles de emergencia registrados en sus jurisdicciones.

El objetivo, remarcó Gonzales Lara, es anticiparse a los posibles impactos de las precipitaciones, proteger a la comunidad educativa y asegurar que el próximo año escolar pueda comenzar en mejores condiciones.