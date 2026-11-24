El Jurado Electoral Especial (JEE) del Cusco oficializó la proclamación de Verónika Mendoza como gobernadora regional electa de la región. La candidata de la Alianza Electoral Venceremos se impuso con el 33,269% de los votos válidos, según el cómputo final al 100% difundido por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

De esa manera, la excongresista asumirá el cargo desde enero del 2027 hasta 2030.

Mendoza asumirá el cargo en un contexto marcado por las inquietudes sobre la venta de boletos a Machu Picchu, así como por las expectativas de la construcción del nuevo aeropuerto de Chinchero.

Adelantó a Exitosa, durante la jornada electoral del pasado 4 de octubre, que se abrirán espacios de diálogo con sectores de la región y que escuchará a las comunidades para potenciar las actividades económicas.

“Queremos dialogar también con ustedes. Saber qué tenemos que hacer para construir esa confianza, invitarlos a dialogar para construir las propuestas que ustedes consideran que el Cusco necesita ”, precisó.

La misma resolución del JEE proclamó a los 21 consejeros regionales que integrarán el Gobierno Regional de Cusco durante el próximo periodo, en representación de las trece provincias del departamento. La distribución quedó repartida entre cinco organizaciones políticas: Alianza Electoral Venceremos, Ahora Nación, Perú Primero, PRIM y Progresemos.