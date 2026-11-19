La visita del papa León XIV a Cusco no solo representó un acontecimiento religioso e histórico para la región, sino que también impulsó la actividad económica local. El arribo del sumo pontífice habría generado un movimiento económico de hasta S/ 505 millones, asociado a la llegada de más de 450,000 visitantes nacionales, extranjeros y de otras zonas del país.

El gobernador regional de Cusco, Werner Salcedo, destacó el impacto de la visita y señaló que la presencia del papa movilizó a miles de personas que llegaron a la ciudad días antes del encuentro del pasado 15 de noviembre. Algunos visitantes, incluso, permanecen en la región para recorrer sus principales atractivos turísticos.

De acuerdo con las cifras proporcionadas por la autoridad regional a Andina, Cusco recibió a más de 10,000 turistas extranjeros, alrededor de 150,000 visitantes nacionales y más de 200,000 procedentes de la propia región y zonas cercanas. En cuanto al gasto diario, estimó que los turistas internacionales desembolsaron más de S/ 2,500, los nacionales superaron los S/ 1,300 y los visitantes regionales gastaron más de S/ 300.

Este flujo de personas dinamizó diferentes actividades económicas, principalmente los servicios de hospedaje, alimentación, transporte y guiado turístico. También se registró una importante demanda para los desplazamientos hacia parques arqueológicos y espacios naturales de la región.

Capacidad hotelera y movimiento turístico

Salcedo indicó que la capacidad de atención turística de Cusco fue puesta a prueba durante los días de la visita papal. Según detalló, se habilitaron 36,758 camas para atender a los visitantes, mientras que el aeropuerto internacional Alejandro Velasco Astete registró 88,202 pasajeros.

La visita del papa León XIV a Cusco convocó a más de 450,000 visitantes nacionales, extranjeros y regionales, según cifras del Gobierno Regional. Foto: GEC.

De ese total, 35,900 personas se movilizaron hacia Machu Picchu, uno de los principales destinos turísticos de la región. El gobernador reconoció que la elevada demanda pudo generar algunos inconvenientes en la atención de los visitantes, aunque destacó la capacidad de respuesta de los servicios turísticos.

La autoridad consideró que estos resultados reflejan el potencial de Cusco para generar actividad económica a partir de acontecimientos de alcance internacional. En esa línea, sostuvo que la visita del papa permitió mostrar no solo el atractivo turístico de la región, sino también su capacidad para recibir visitantes vinculados a expresiones de fe y devoción.

El mensaje del papa León XIV en Cusco

Más allá del impacto económico, el gobernador destacó los mensajes que dejó León XIV durante su recorrido por la ciudad. Entre ellos, resaltó su reflexión sobre la piedad popular, expresada durante el encuentro realizado en la explanada del parque arqueológico de Sacsayhuamán.

Para Salcedo, el mensaje apuntó a que las celebraciones religiosas y las manifestaciones culturales no se limiten al entretenimiento, sino que también se conviertan en espacios de reconciliación, integración y fortalecimiento de la fe, especialmente entre los jóvenes.

LEA TAMBIÉN: Cancillería investiga fallas de audio y video durante misa del papa León XIV en Las Palmas

Asimismo, destacó el llamado a reconocer la diversidad cultural y la integración de las tradiciones andinas con la religión católica, así como el rezo del Ángelus en la Plaza Mayor de Cusco. También mencionó el regalo del sudario al Señor de los Temblores, considerado una de las principales expresiones de devoción religiosa de la región.

Finalmente, el gobernador vinculó el mensaje del pontífice con la necesidad de fortalecer el trabajo de las autoridades en favor de la justicia social, el cuidado ambiental y la formación de una ciudadanía basada en valores y principios.