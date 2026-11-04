Turismo, transporte y alimentación concentrarían 85% del gasto en Cusco.
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Dax Canchari Reyes
Dax Canchari Reyes

Miles de fieles llegarían a Cusco desde distintas regiones del Perú y países vecinos para acompañar al papa León XIV el próximo 15 de noviembre. La visita también pondría en movimiento a los negocios vinculados al turismo, en una ciudad que comienza a entrar en temporada baja. ¿Cómo se preparan los sectores que recibirán esta demanda y qué dificultades podrían enfrentar?

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