Doppelmayr busca participar en varios proyectos de teleféricos en Perú. (Foto: composición)
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Dax Canchari Reyes
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Unas cabinas suspendidas sobre montañas, valles y zonas urbanas: los teleféricos conectan destinos turísticos de difícil acceso y también pueden convertirse en una alternativa para el transporte público. Tras estos sistemas está Doppelmayr, grupo de origen austríaco especializado en soluciones de transporte por cable y con más de 100 años de trayectoria. ¿Qué proyectos sigue en Perú y en qué etapa se encuentran?

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