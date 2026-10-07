Durante su presentación, donde estuvo presente Gestión, voceros de EY, AFIN y el propio ProInversión anticiparon lo que sigue en cartera para el resto del 2026, pero también para lo que resta del quinquenio. Ello sin dejar de lado los retos pendientes por atender para acerar el cierre de brechas.

Una base mínima

El reporte de EY analiza una brecha de infraestructura estimada en más de US$ 110,200 millones. De se total, más del 80% está concentrado en 3 sectores: Transportes, Saneamiento y Salud.

A partir de ese diagnóstico, se presentan alternativas y oportunidades de promoción de proyectos, tomando de base a la cartera actual de ProInversión, como lo priorizado en el Plan Nacional de Infraestructura (PNI) 2026-2031.

Al respecto, durante su exposición, Camilo Carrillo, Associate Partner de Infraestructura de EY Perú, precisó que la estabilidad administrativa, entendida como continuidad del Poder Ejecutivo al más alto nivel (presidencia, ministros), pero también de directores de línea, es crucial para que la alta brecha identificada pueda acortarse en el tiempo.

Por ese motivo reconoció que las Asociaciones Público-Privadas (APP) se mantienen como el mecanismo más eficaz, no solo para atender esa demanda de infraestructura de manera sostenible en el tiempo, sino para aprovechar el interés empresarial en aportar a ello.

“Las adendas se vieron por años como algo malo, pero en este contexto cobran sentido. Tenemos una demanda saturada y este es un mecanismo válido para evaluar si los concesionarios actuales pueden adelantar las inversiones necesarias. Ahí está el costo de oportunidad”, señaló.

A partir del análisis hecho en la Guía, Carrillo también indicó que EY calcula que, ante la perspectiva de tener un gobierno más estable hoy en Perú, se podrían adjudicar alrededor de US$ 5,000 millones cada año.

“Esa cantidad debería ser la base o el piso para crecer. En 2027 se espera adjudicar mucho más, pero si logramos US$ 5,000 millones en APP ya será un éxito, de repetirse a lo largo del periodo gubernamental es lo que garantizaría el cierre de brechas”, explicó.

Vale recordar que, entre 2019 y 2025, ese monto solo se alcanzó y superó en una ocasión: 2024, con casi US$ 9,000 millones adjudicados en APP y Proyectos en Activos (PA).

¿Posible desde 2026?

La pregunta es si, tras adjudicar US$ 4,756 millones en 2025, se podrá volver a tener esa cantidad señalada por Carrillo como base, desde este mismo año. De acuerdo con lo expuesto por Luis Del Carpio, presidente ejecutivo de ProInversión, es posible.

En total, el 2026 podría cerrar con 18 proyectos APP y 6 adendas cerradas por US$ 5,444 millones, siendo el segundo año más exitoso en esta materia desde 2019, siendo solo superado por el 2024. ¿Qué es lo que falta?

Específicamente quedan “pendientes” hasta 10 proyectos y 4 adendas por más de US$ 2,300 millones para lo que resta del año.

Entre ellas figuran 2 proyectos de Transmisión Eléctrica y las declaratorias de interés de la PTAR San Martín y el Puerto de Chimbote. A nivel de adendas, se cerrarían la de Cálidda (Proyecto “7 regiones”), el Terminal de Embarque de Concentrado de Minerales, el Ferrocarril del Centro y Salog (servicio de distribución de medicinas de EsSalud).

Luis Del Carpio, presidente ejecutivo de ProInversión, durante su exposición en el evento de EY. Foto: ProInversión.

De este grupo, los más próximos, dijo Del Carpio, son la declaratoria de interés del puerto de Chimbote, lo que significa que nació como iniciativa privada y se buscarán terceros interesados por 90 días en el mercado para un potencial concurso; y la firma de la adenda de Cálidda. Ambas se harían en las próximas 2 o 3 semanas.

Respecto a las APP ya cerradas, algunas como el llamado “Tren Macho” terminaría su proceso de liberación de interferencias este 2026. “El Anillo Vial Periférico podría iniciar obras en unas semanas, y en dos [semanas] firmamos el contrato de la PTAR Puerto Maldonado”, agregó.

Para 2027 se espera adjudicar 32 proyectos APP y 4 adendas, por más de US$ 18 mil millones en total. Poco más de la tercera parte de toda esa inversión se explicaría por la adenda de la Línea 1 (US$ 6,546 millones), que Del Carpio fechó para concretarse en mayo del próximo año.

AFIN pide agilizar proyectos en “infraestructura social”

Quien también estuvo presente en la presentación de la guía de EY fue Juan Pacheco, presidente de AFIN. Durante su intervención, hizo énfasis en los sectores que han ganado notoriedad dentro de la cartera de proyectos APP.

Principalmente se centró en dos, Salud y Educación, considerados como proyectos de “infraestructura social”. Al respecto, Pacheco consideró que el mecanismo de APP es una buena forma de garantizar que la mejora de los niveles de servicio sea integral.

“Las APP son la mejor herramienta para cerrar todo el círculo. No es solo financiamiento y construcción, sino sobre todo operación y mantenimiento. No podemos hacer proyectos que no tengan todas esas etapas aseguradas”, reclamó.

Juan Pacheco Romaní, presidente de AFIN. (Foto: César Campos/GEC)

En lo que va del 2026 ya se adjudicaron 3 APP de estos sectores: la gestión del Instituto Nacional de Salud del Niño (San Borja), la adenda de Torre Trecca, y CER Lima Metropolitana (13 colegios). Para cerrar la meta de ProInversión en estos rubros, falta la adenda de Salog.

El líder gremial también hizo un llamado a las autoridades a reconocer que el Estado no es un buen gestor de proyectos, tanto por motivos presupuestales, pero sobre todo por capacidad administrativa para hacerles frente.

“Pensemos solo en la brecha en Educación. Cerca del 50% de colegios existentes necesita ser rehabilitado o reconstruido. ¿Vamos a poder enfrentar esa tarea solo con obra pública? No. Necesitamos colaborar con el privado para ello", insistió.