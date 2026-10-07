Para 2027 se espera adjudicar 32 proyectos APP y 4 adendas, por más de US$ 18 mil millones en total. Fotocomposición: ChatGPT, Alessandro Azurín, Diario Gestión.
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Alessandro Azurín
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La recientemente presentada Guía para invertir en proyectos de infraestructura en el Perú 2026/2027 revela cuál es el nivel mínimo de proyectos que debe adjudicar Perú anualmente. EY Perú junto a ProInversión, la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) y la Cancillería elaboraron este documento.

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