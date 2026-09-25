Chavimochic III. (Foto: Difusión)
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Redacción Gestión
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El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, informó que se están acelerando los procesos necesarios para la ejecución y puesta en marcha de los grandes proyectos de irrigación. “Hay varios proyectos en cartera. Se están acelerando todos los procesos para que se ejecuten en el menor plazo posible”, declaró.

, dijo a .

Asimismo, Vinelli explicó que con esa obra se aseguraría agua para los agricultores y también para la población de la ciudad de Trujillo. En tanto, dijo que el canal está en manos de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión). “Eso debe pasar por un proceso de licitación porque se trata de una concesión”, añadió.

Majes-Siguas

Respecto al proyecto de irrigación Majes-Siguas, explicó que hay dos etapas Majes I y Majes II. “Majes II está en arbitraje en este momento y nosotros tenemos el encargo de hacer el mantenimiento de Majes I”, refirió.

resaltó.

Majes Siguas II. (Foto: GEC)
Majes Siguas II. (Foto: GEC)

Otros proyectos

Vinelli también mencionó que hay avances significativos en la construcción del proyecto de irrigación Iruro, ubicado en Ayacucho, que permitirá asegurar el riego de más de 10,200 hectáreas de cultivo.

Manifestó que en las próximas semanas se lanzará el proyecto hídrico Chonta, en Cajamarca. “ anotó.

“También hay otros proyectos que vienen en cartera como son el Proyecto de Irrigación Olmos (Lambayeque), el Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura (Piura), el Proyecto de Irrigación de Ascope (La Libertad)”, enfatizó.

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