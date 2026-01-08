Del 6 al 11 de enero del presente año, un equipo de 16 especialistas contratados por el Estado Japonés, en el marco del contrato suscrito entre el Perú y el Japón, realizará el recorrido integral de la infraestructura hidráulica existente del Proyecto Majes Siguas, como parte de la ejecución de la Puesta a Punto de este megaproyecto.

La evaluación en campo comprenderá la represa de Condoroma, la bocatoma de Tuti, los 88 kilómetros de túneles, los 13 kilómetros de canales, la bocatoma de Pitay y su derivación hacia las pampas de Majes, infraestructura clave para el sistema hidráulico Colca–Siguas.

Para el desarrollo de esta labor técnica, los especialistas han sido organizados en cinco equipos de trabajo, integrados por un gerente de proyecto, jefe de ingeniería, gerente de control, así como especialistas en presas, túneles, geotecnia, estructuras, electromecánica, SOMA, topografía, arqueología y saneamiento físico legal de predios.

El trabajo se realizará de manera articulada con los especialistas del Proyecto Especial Integral Majes Siguas – Autodema del Gobierno Regional de Arequipa, quienes acompañarán el recorrido, brindarán información técnica y facilitarán el acceso a los diferentes componentes de la infraestructura evaluada.

Como parte de este proceso, el lunes 6 de enero se llevó a cabo una reunión de coordinación en las instalaciones de Autodema, en la que se organizó y planificó el trabajo de campo que se ejecutará.

La reunión fue dirigida por el gerente ejecutivo de Autodema, ingeniero Duberly Otazú García, quien reafirmó el compromiso institucional de otorgar todas las facilidades necesarias y acompañar personalmente a los especialistas del PMO Majes Siguas durante el recorrido técnico.