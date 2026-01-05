El estudio recoge información de empresas formales de 20 a más trabajadores y permite anticipar las necesidades de mano de obra en la región

LEA TAMBIÉN: Aceros Arequipa adquiere activos en Florida y crea operación en Estados Unidos

Predominan los empleos temporales y estacionales

Del total de puestos proyectados para Arequipa, el 60.8% correspondería a empleos de naturaleza temporal o estacional, equivalente a 7,431 vacantes. En tanto, el 39.2% restante, es decir, 4,793 puestos de trabajo, estaría vinculado a labores de necesidad continua, asociadas a actividades permanentes dentro de las empresas.

Los empleos temporales o estacionales responden principalmente a necesidades concentradas en determinados periodos del año, como campañas agrícolas o comerciales, mientras que los puestos de necesidad continua están ligados a procesos productivos que se desarrollan de manera sostenida.

Nuevos puestos de trabajo, según naturaleza de la contratación, 2026 | Fuente: MTPE-Encuesta de Demanda Ocupacional, 2025. Elaboración: MTPE-DGPE-Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).

Ocupaciones con mayor demanda proyectada

En el segmento de puestos de necesidad continua, la mayor demanda se concentraría en operadores de instalaciones mineras, seguidos por conductores de camiones pesados, técnicos en ingeniería mecánica, guardias de protección en locales y operadores de maquinaria de tierras.

Nuevos puestos de trabajo de necesidad continua, según ocupaciones más demandadas, 2026 | Fuente: MTPE-Encuesta de Demanda Ocupacional, 2025. Elaboración: MTPE-DGPE-Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).

Para los puestos de naturaleza temporal o estacional, las ocupaciones más demandadas serían peones agrícolas y ganaderos, además de albañiles, peones de obras públicas y mantenimiento, técnicos en administración y trabajadores vinculados a la conservación de productos agrícolas.

Nuevos puestos de trabajo de naturaleza temporal/estacional, según ocupaciones más demandadas, 2026 | Fuente: MTPE-Encuesta de Demanda Ocupacional, 2025. Elaboración: MTPE-DGPE-Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).

LEA TAMBIÉN: Esta inmobiliaria ingresa al negocio de strip malls en Arequipa con respaldo del Grupo Inca

Carreras profesionales más requeridas

El informe del MTPE identifica que, a nivel de formación universitaria, las carreras con mayor demanda proyectada en Arequipa serían Construcción e Ingeniería Civil y Gestión y Administración.

Les siguen especialidades vinculadas a la industria y productos transformados, salud y protección laboral, y ciencias de la tierra.

En el ámbito de la formación técnica, destacan Mecánica y Metalúrgica y Gestión y Administración, concentrando el mayor número de puestos proyectados, junto con contabilidad e impuestos, electricidad y energía, y educación superior tecnológica.

Nuevos puestos de trabajo, según carreras profesionales más demandadas, 2026 | Fuente: MTPE-Encuesta de Demanda Ocupacional, 2025. Elaboración: MTPE-DGPE-Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL)

Competencias laborales y capacitaciones prioritarias

Entre las competencias laborales más demandadas por las empresas en Arequipa figura la responsabilidad, tanto para puestos de necesidad continua como para aquellos de naturaleza temporal o estacional.

También se valoran competencias como la disposición para el aprendizaje, la resolución de problemas, la honestidad y la vocación de servicio.

Nuevos puestos de trabajo, según competencias laborales más demandadas, 2026 | Fuente: MTPE-Encuesta de Demanda Ocupacional, 2025. Elaboración: MTPE-DGPE-Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).

En cuanto a capacitaciones laborales, las empresas priorizarían la formación en normas y procedimientos de seguridad, así como en seguridad y salud ocupacional, además de capacitaciones específicas en seguridad industrial, trabajos en altura y espacios confinados.

Nuevos puestos de trabajo, según competencias digitales más demandadas, 2026 | Fuente: MTPE-Encuesta de Demanda Ocupacional, 2025. Elaboración: MTPE-DGPE-Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).

Competencias digitales e idioma inglés

El estudio señala que una proporción relevante de los nuevos puestos de trabajo requerirá competencias digitales, principalmente en niveles básico e intermedio. Las habilidades más solicitadas incluyen el uso de herramientas ofimáticas y de productividad, el trabajo colaborativo en entornos digitales, la gestión de información en línea y la exploración digital básica.

Asimismo, se proyecta que 1,593 nuevos puestos de trabajo requerirán conocimiento del idioma inglés, siendo el nivel básico el más demandado, seguido del nivel intermedio.

Preferencias por género, edad e inclusión laboral

De acuerdo con los resultados de la EDO 2026, el género no constituye un criterio determinante en la mayoría de procesos de contratación proyectados para Arequipa. De manera similar, en aproximadamente 7 de cada 10 vacantes no existiría preferencia por la edad de los postulantes.

En materia de inclusión, el informe proyecta la creación de 463 nuevos puestos de trabajo para personas con discapacidad en la región durante 2026, dentro del sector formal privado.

Seguridad y salud en el trabajo

En relación con la seguridad y salud en el trabajo, más del 90% de las empresas formales en Arequipa indicó que requerirá asesoría para implementar o mejorar tanto el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo como el Sistema de Gestión de SST, lo que refleja una elevada demanda de acompañamiento técnico en esta materia.