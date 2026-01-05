Arequipa demandaría más de 12 mil nuevos puestos de trabajo en 2026, según el MTPE | Foto: National Geographics
Arequipa demandaría más de 12 mil nuevos puestos de trabajo en 2026, según el MTPE
Gerardo Rosales Diaz
Arequipa, la principal ciudad del país después de Lima por su peso en la actividad económica y empresarial, registraría una demanda estimada de 12,224 nuevos puestos de trabajo en 2026 en el sector formal privado, de acuerdo con los resultados de la Encuesta de Demanda Ocupacional (EDO) 2026, elaborada por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).

