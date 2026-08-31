El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, informó estd lunes que el contrato para la construcción de la Tercera Etapa del Proyecto de Irrigación Chavimochic debería suscribirse en noviembre de este año.

“Ya hemos avanzado mucho en esta tercera etapa. Ese contrato debe estar listo en noviembre o a más tardar en diciembre”, dijo en entrevista con Radio Nacional.

Cabe mencionar que, en enero del 2024 el gobierno de Canadá se adjudicó la ejecución de la tercera etapa del proyecto de irrigación Chavimochic en la región La Libertad, bajo la modalidad de Gobierno a Gobierno.

Otra fase

Vinelli detalló que hay otro componente por desarrollar, un sifón de 3.5 kilómetros, cuyo contrato de construcción debería firmarse el próximo mes. “Al 30 de setiembre ya lo debemos tener firmado para que se construya el sifón y el canal de 3.5 kilómetros”, dijo.

Asimismo, precisó que ambos temas, Tercera Etapa de Chavimochic y la construcción de un sifón, están bajo el ámbito del Midagri.

Señaló que luego está el tema del canal de 50 kilómetros, pero precisó que está en manos de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión). “Pero igual estamos haciendo un seguimiento”, anotó.

“Queremos ser un socio para los agricultores de modo que podamos abrirles más mercados, otorgarles financiamiento y que las obras de agua se ejecuten más rápido”, dijo.

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