El Gobierno Regional de Arequipa, a través de Autodema, desarrolla una serie de inspecciones técnicas en el Sistema Hidráulico Colca–Siguas, programadas del 6 al 10 de julio, con la participación de empresas nacionales e internacionales interesadas en la elaboración del expediente técnico y la supervisión de la Puesta a Punto del proyecto.

Durante estas jornadas, el gerente ejecutivo de Autodema, Walter Hilari acompaña a las delegaciones participantes, brindando las facilidades para el desarrollo de las inspecciones en las principales infraestructuras hidráulicas, los canales y túneles de conducción, así como otras estructuras estratégicas, con el propósito de que las empresas conozcan en campo sus características, condiciones operativas y alcances técnicos.

El cronograma de visitas comprende inspecciones en diversos componentes del Sistema Hidráulico Colca–Siguas, incluyendo la represa de Condoroma, la Bocatoma de Tuti, los canales 2, 5, 7, 8, 9, 21 y 28, el Túnel 9, el Túnel Terminal, la derivación Pitay y otras estructuras de la infraestructura hidráulica mayor, permitiendo a los participantes obtener información técnica de primera mano sobre su funcionamiento y estado operativo.

Las inspecciones fueron planificadas por el Consorcio PMO Majes Siguas, con la supervisión del Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) del MIDAGRI y el asesoramiento de una delegación de especialistas japoneses. Asimismo, profesionales de Autodema brindan el soporte técnico durante cada recorrido, proporcionando información especializada sobre la operación y las características del sistema hidráulico.

Visitas técnicas permiten a empresas nacionales e internacionales conocer en campo las condiciones operativas del sistema. Foto: GRA Arequipa.

Estas actividades forman parte del proceso de procura que permitirá seleccionar a las empresas responsables de elaborar el expediente técnico y supervisar la Puesta a Punto del Proyecto Majes Siguas, y reflejan el compromiso del Gobierno Regional de Arequipa y Autodema con un proceso técnico, transparente y competitivo que contribuirá al desarrollo de uno de los proyectos de irrigación más importantes del país.