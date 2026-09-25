Vivimos en una época en la que todo cambia: las tecnologías, las formas de trabajar, las prioridades e incluso las expectativas de las nuevas generaciones. Sin embargo, en medio de tanta transformación, hay algo que nunca debería cambiar: el respeto. En esta edición de 20 en Empleabilidad, Mónica Berger, consultora y master coach de LHH Latam, reflexiona sobre este valor y nos brinda seis recomendaciones para aplicarlo en nuestra vida diaria.

Entre las recomendaciones, Mónica nos invita a ser coherentes entre lo que pensamos, sentimos, decimos y hacemos; ser ejemplo, ya que las personas aprendemos más de lo que vemos; y actuar correctamente, respetando -por ejemplo- las colas, las luces rojas, y siendo puntuales para respetar el tiempo de los demás. La puntualidad permite organizar nuestra vida laboral y personal, así como la de los demás, y contribuye a que todo pueda fluir con mayor precisión y eficiencia.

Precisó que el respeto continúa siendo un valor universal, capaz de construir confianza y acercar generaciones. “Las relaciones basadas en el respeto generan entornos más humanos, más productivos, más eficientes y más sostenibles. «Nos permiten vivir mejor», expresó.