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LHH Perú
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Un momento de transición de carrera no solo es un puente hacia un nuevo empleo, sino también un laboratorio de autodescubrimiento. y proyectar una versión más auténtica y estratégica de sí mismas.

En esta edición de 20 en Empleabilidad, Carolina Ferrer, consultora asociada de LHH Perú, nos habla de cinco descubrimientos que hacen las personas sobre sí mismas durante un proceso de outplacement.

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Entre estos descubrimientos destacan la comprensión de que su identidad existe más allá del cargo y de la empresa en la que trabajaban, reconocen sus valores reales y su propósito profesional; fortalecen su capacidad de resiliencia y gestión emocional; y descubren sus prioridades de vida y el tipo de trabajo que realmente quieren.

Agregó que como: ¿Qué veo de mí durante este periodo de transición de carrera? ¿Qué despertó en mí para yo poder gestionar esta transición? ¿Esto que hago me importa de verdad? ¿Para qué quiero trabajar?

, su propósito y su potencial, obteniendo mayor claridad sobre las opciones de carrera que serán verdaderamente significativas para ellas.

“El outplacement bien conducido no termina con una persona recolocada; termina con una persona que se conoce mejor, que elige con más criterio y que enfrenta su carrera con mayor autenticidad”, dijo.

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