El Ministerio de Educación, a través de la Oficina de Defensa Nacional y de Gestión del Riesgo de Desastres (ODENAGED), coordina con la Dirección Regional de Educación de Áncash (DRE Áncash) las medidas de prevención frente a las condiciones climáticas que podrían afectar la continuidad del servicio educativo.

Así lo informó Antonio Gonzales Lara, jefe de la ODENAGED, quien precisó que la DRE Áncash implementa la Directiva Regional N.° 19-2026-GRA/DREA-DGP-D, que establece la culminación de las clases presenciales el 4 de diciembre de 2026, como parte de las medidas preventivas frente a las condiciones climáticas.

Las instituciones educativas que requieran completar los 160 días lectivos podrán continuar con clases virtuales hasta el 11 de diciembre, a fin de garantizar el cumplimiento del calendario escolar.

Protección ante las altas temperaturas

La DRE Áncash también viene difundiendo medidas preventivas para evitar que los estudiantes se expongan a la radiación solar durante las horas de mayor intensidad, en el marco de las disposiciones regionales vigentes, indicó el Minedu.

Añadió que el equipo del Programa Presupuestal 0068 de Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres (PREVAED), realiza acciones de sensibilización y monitoreo para verificar la implementación de estas medidas en las instituciones educativas.

Las clases presenciales en Áncash culminarán el 4 de diciembre. Foto: GEC.

Monitoreo permanente ante oleajes anómalos

En las zonas costeras de Áncash, las UGEL Huarmey y Santa reportaron que, al 28 de noviembre, no se registran afectaciones en las instituciones educativas de Puerto Huarmey, Caleta Culebras, Chimbote, Nuevo Chimbote y Samanco.

Ante esta situación, se mantiene el monitoreo permanente y se ha previsto continuar con las clases presenciales con normalidad hasta el 4 de diciembre, de acuerdo con las disposiciones regionales.

El Minedu, señaló que, mediante la ODENAGED, continuará coordinando con las autoridades del sector en la región para hacer seguimiento a las condiciones climáticas y adoptar las medidas necesarias para proteger a la comunidad educativa y asegurar la continuidad del servicio.