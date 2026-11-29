Esta semana Piura amaneció inundada tras lluvias de 12 horas; las imágenes de las calles, con agua hasta la cintura, y vehículos sumergidos se volvieron virales. Pese a que se prevían los efectos del fenómeno de El Niño, las acciones que se tomaron desde el gobierno regional han quedado insuficientes.

De acuerdo con Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) al 29 de noviembre, Piura cuenta con un presupuesto para proyectos de 1,210 millones de soles, de los cuales se han ejecutado 86.8%.

Este domingo el titular del Midagri explicó que se han instalado dos kilómetros de mangueras para trasladar el agua acumulada hacia el río Piura. Sin embargo, el paso de vehículos sobre estas ha ocasionado roturas que obligan a apagar los motores de las transvasadoras e interrumpir temporalmente las operaciones.

Consulta amigable - MEF

En el caso de reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias, cuyo presupuesto es de 21.1 millones de soles, la ejecución es de 89.6%.

Juan Carlos Leonarte, profesor de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, señaló a Gestión que el gobierno central está tomando las acciones de coordinación con diferentes ministerios que están monitoreando diferentes zonas, “teniendo en cuenta que los gobiernos regionales y los gobiernos locales de la localidad no han tenido la respuesta esperada, no han tomado las decisiones en este caso, parece que no han presupuestado, no lo han tenido mapeado como debería de ser”.

“Esperemos que siga el gobierno central tomando las acciones necesarias para seguir monitoreando esto, teniendo en cuenta que quienes van a ingresar”, comentó.

“Más allá de las investigaciones a las acciones que se han tenido que hacer, ahora amerita ayudar a los ciudadanos, porque estamos viendo claramente todos los días las emergencias y los problemas de salud que están pasando todos”.

Obras más caras

Leonarte también comentó que en el caso de obras por impuestos se tendría que buscar cuán afectadas han quedado las zonas; “tendría que ser parte del presupuesto, para poder costearlo eficientemente“.

“No es el mismo costo que acarrearía en un momento sin lluvias que en un momento con toda la desgracia que está sucediendo. Va a haber un sobrecosto todavía. Habría que analizar primero el terreno, el suelo y las condiciones en que está quedando donde se quisieran hacer las obras”.

“El enfoque también debe ser que cada obra, según las zonas, tome las previsiones del caso para que en algún futuro no suceda algo como esto. Ya no es lo mismo el desarrollo de una avenida o una pista de manera normal, porque ahora tiene condiciones adicionales. Entonces es una labor de prevención también dentro de las próximas obras a realizar”, sostuvo el docente de la UP.

“No se puede tener un monto exacto porque no sabemos si mañana hay más lluvias, el doble de inundación, o menos. Lamentablemente tenemos que ir esperando lo que nos puedan traer las próximas lluvias”, mencionó.

Carlos Neuhaus lidera el Comando Privado frente al Fenómeno El Niño, dijo a Correo que los SARES (Sistemas Alternativos de Recolección y Evacuación de Aguas de Lluvia) no han funcionado, las bombas que tenía el gobierno regional no han funcionado.