El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, afirmó este domingo que Irak tiene la obligación de impedir que terceros utilicen “indebidamente” su territorio para actividades ilegales o que amenacen la seguridad de Irán, tras el cierre de un paso fronterizo y en medio de las presiones de Estados Unidos sobre Bagdad.

“Impedir que terceros y elementos terroristas utilicen indebidamente el territorio de un país para atacar a otro es una obligación en virtud del derecho internacional y algo que un país espera de un vecino amigo”, afirmó Araqchí durante una reunión en Teherán con el asesor iraquí de Seguridad Nacional, Qasem al Abudi, según un comunicado del Ministerio de Exteriores iraní.

El nuevo frente de tensión entre Irán y Estados Unidos

El jefe de la diplomacia iraní acusó a Estados Unidos e Israel, así como a sus agentes y mercenarios, de haber utilizado el territorio y el espacio aéreo de países de la región, entre ellos Irak, para preparar y ejecutar operaciones militares contra Irán.

Al Abudi aseguró que el Gobierno iraquí y el Gobierno Regional del Kurdistán han tomado medidas para reforzar la seguridad en la frontera común e impedir que el territorio iraquí se utilice para cometer actos de hostigamiento o atentados terroristas contra países vecinos, según el comunicado.

Ambas partes abordaron cómo resolver obstáculos y evitar interrupciones en los pasos fronterizos, y Araqchí abogó por mantener consultas estrechas entre las autoridades de ambos países y destacó la importancia de los intercambios comerciales.

El asesor iraquí también se reunió anoche con el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohsen Rezaei, para abordar la cuestión.

Irak queda en medio de las tensiones entre Irán y Estados Unidos por el control de las fronteras. (Foto: USGS)

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El paso de Bashta

Las reuniones se produjeron días después de que Irak cerrara el paso de Bashta, en la región del Kurdistán, para frenar el contrabando de petróleo, en el que presuntamente participan redes vinculadas a milicias proiraníes.

La medida se adoptó después de que el primer ministro iraquí, Ali al Zaidi, ordenara clausurar todos los pasos fronterizos no autorizados del país.

El presidente estadounidense, Donald Trump, elogió el viernes los esfuerzos de Bagdad, al que Washington presiona para que cierre todos sus pasos con Irán salvo dos, con el objetivo de extender al comercio terrestre el alcance de su bloqueo naval, que ha aumentado la dependencia iraní de esas rutas.

En agosto, EE. UU. puso en marcha la operación ‘Paria Económico’ para reforzar las sanciones y cortar los ingresos de Teherán, y más tarde lanzó la operación ‘Puerta de Hierro’ para restringir el traslado de armas y materiales sancionados a través de las fronteras terrestres iraníes y del mar Caspio.

Con información de EFE.