Renovación Popular apeló ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) la resolución del JEE de Lima Centro que proclamó a Jeanette Alonzo como alcaldesa de Lima para 2027-2030. Dicho documento también impidió que Rafael López Aliaga vuelva al cargo.

El personero legal Fernando Sandoval Ruiz presentó un recurso de apelación donde la organización sostuvo que la prohibición constitucional de reelección inmediata no alcanza a quienes postularon como primeros regidores.

La agrupación cita el artículo 194 de la Constitución, el artículo 35 de la Ley de Elecciones Municipales y el artículo 24 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Este último establece que el primer regidor hábil reemplaza al alcalde en caso de vacancia o ausencia.

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En el documento también cuestionó que el JNE fijara su interpretación después de las elecciones municipales del 4 de octubre.

Además, recogió los argumentos del voto en minoría de los magistrados Maish Molina y Oyarce Yuzzelli. Ellos consideraron que debía respetarse el orden de las listas electorales para completar el cuadro de autoridades ediles.

Renovación Popular también cuestionó cómo se repartieron las regidurías del próximo Concejo Metropolitano de Lima. La organización pidió que se explique cómo se obtuvo la cifra repartidora de 167,315 que sirvió para asignar los otros 18 puestos entre las organizaciones políticas.

Según la agrupación, el acta de proclamación del 25 de noviembre muestra el resultado final, pero no explica en qué se basa esa distribución. Por ello, solicitó que se detalle el sustento del cálculo.