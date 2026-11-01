La transferencia también debe mostrar cómo queda organizado el personal y en qué condiciones funciona el aparato administrativo. (Foto: Shutterstock)
La transferencia también debe mostrar cómo queda organizado el personal y en qué condiciones funciona el aparato administrativo. (Foto: Shutterstock)
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Daniel Seclen Parraguez
Daniel Seclen Parraguez

Tras las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026, el relevo de autoridades en municipios y gobiernos regionales abre una etapa de cambios, sobre todo en el área administrativa.

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