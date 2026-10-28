El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) realizará este viernes 30 de octubre el remate público de 13 inmuebles ubicados en Lima . Los bienes fueron embargados a personas naturales y empresas que no pagaron multas impuestas por infracciones a los derechos de los consumidores o por vulnerar la propiedad intelectual.

La subasta comenzará a las 8:40 a. m. en el auditorio de la sede central del Indecopi, ubicada en la avenida Del Aire N.° 384, en el distrito de San Borja, a la altura de la cuadra 15 de la avenida Canadá.

Entre los bienes incluidos en el remate figuran un estacionamiento en Miraflores, con un precio base de S/ 38,250.67; un terreno en Lurigancho, desde S/ 197,579.33; y un departamento en Los Olivos, con un precio de partida de S/ 214,854.67.

LEA TAMBIÉN: Advierten que materiales de construcción falsificados atentan la seguridad de viviendas ante lluvias

Los interesados pueden consultar previamente el catálogo de los inmuebles que serán subastados a través del enlace habilitado por el Indecopi, donde podrán revisar las características de los bienes disponibles.

Entre los bienes que saldrán a remate figuran un estacionamiento en Miraflores, con un precio base de S/ 38,250.67, y un departamento en Los Olivos, desde S/ 214,854.67. Foto: Indecopi

¿Qué requisitos se deben cumplir para participar en el remate?

Quienes deseen participar deberán presentarse al menos 20 minutos antes de la hora programada y llevar su Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente.

Asimismo, tendrán que acreditar un monto equivalente, como mínimo, al 10% del valor de tasación del inmueble por el que deseen pujar. Este requisito podrá cumplirse mediante efectivo o un cheque de gerencia a nombre del Indecopi, cuyo endoso deberá consignar la siguiente denominación: INDECOPI R.O. DS 043-2022-EF.

En caso de intervenir en representación de una persona natural o jurídica, el participante deberá presentar un poder vigente e inscrito en la oficina registral correspondiente.

Para resolver consultas adicionales sobre el procedimiento, los interesados pueden comunicarse con el martillero público José Carlos Eulalio Chirinos Escobedo, al teléfono 959 600 795, o escribir al correo electrónico ejecucion@indecopi.gob.pe.

El Indecopi recordó a las empresas y emprendedores la importancia de cumplir las normas de protección al consumidor y de propiedad intelectual. El incumplimiento de estas disposiciones puede derivar en sanciones y, cuando corresponda, en el embargo y posterior remate de bienes para atender las obligaciones pendientes.