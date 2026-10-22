El Indecopi cerró la conformación de su nuevo Consejo Directivo, máximo órgano colegiado que tendrá el deber de definir los lineamientos y aprobar las políticas institucionales.

Dicho grupo está conformado por representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) y el Ministerio de la Producción (Produce).

Estos son:

Antonio Abruña Puyol, en representación de la PCM

María del Rocío Vesga Gatti (MEF)

Roxana María Irma Barrantes Cáceres (Mincetur)

María Tessy Torres Sánchez (Produce)

Estos funcionarios ejercerán sus actividades autónomamente y con independencia de criterio, según el marco normativo actual.

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Este Consejo Directivo tiene la responsabilidad de validar las políticas institucionales, definir prioridades estratégicas y contribuir con el fortalecimiento del Indecopi en favor de la libre competencia, protección al consumidor y eliminación de barreras burocráticas, entre otros.

El Indecopi resaltó que la designación del nuevo Consejo Directivo fortalecerá su institucionalidad, en un contexto donde se promoverán mercados competitivos para beneficio de consumidores, emprendedores y la economía.