5 de agosto del 2010. Hace 15 años. El Gobierno se inclina por la liquidación de Doe Run. La refinería de La Oroya necesita US$ 150 millones de inversión para reiniciar operaciones sin contaminar.
5 de agosto del 2010. Hace 15 años. El Gobierno se inclina por la liquidación de Doe Run. La refinería de La Oroya necesita US$ 150 millones de inversión para reiniciar operaciones sin contaminar.
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Karen Guardia Quispe
mailKaren Guardia Quispe

Uno de los procesos concursales más prolongados es el de Doe Run Perú, iniciado en 2012 y que aún continúa en etapa de liquidación ordinaria. ¿Qué está pasando ahora? Uno de sus últimos liquidadores, Consultores A-1, se encuentra en el ojo de la tormenta tras una decisión del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi). ¿Qué ocurrió y qué consecuencias podría tener esta decisión?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.