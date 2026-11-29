La norma modifica la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), una ley de 1992 que estableció los principios de esa entidad.

La norma original establecía que el BCRA tenía como “misión primaria y fundamental” el “preservar el valor de la moneda”.

Sin embargo, la ley fue reformada en 2012, en el gobierno de Cristina Fernández (2007-2015). Así, se ampliaron los objetivos del organismo a velar por “la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social”.

El presidente de Argentina, Javier Milei, es recibido en el Palacio de López, en Asunción, Paraguay, el 26 de noviembre de 2026. (Juan Pablo Pino / EFE)

La iniciativa impulsada por Milei restablece el mandato único de preservar el valor de la moneda argentina, es decir, en la práctica se busca fortalecer el combate a la inflación.

La nueva ley, además, prohíbe al BCRA emitir dinero para financiar al gobierno.

Dichas disposiciones pueden parecer familiares para los peruanos, pues en los noventa se reformó el Banco Central para evitar que esté sujeto a los designios de las autoridades de turno.

Pero, ¿con qué fortaleza adicional cuenta la autoridad monetaria peruana? Hugo Perea, economista jefe para Perú del BBVA, lo explica.

“Acaban de aprobar (en Argentina) una ley en donde dicen que el Banco Central está prohibido de prestar al gobierno y que su objetivo único es la estabilidad monetaria. Pero en Perú, la autonomía está más blindada porque está en la Constitución. En el caso de Argentina, está en una ley”, sostuvo Perea.

El Artículo 84 de la Constitución Política del Perú dice: “El Banco Central es persona jurídica de derecho público. Tiene autonomía dentro del marco de su Ley Orgánica. La finalidad del Banco Central es preservar la estabilidad monetaria. Sus funciones son: regular la moneda y el crédito del sistema financiero”.

Además, también se establece que: “El Banco (BCRP) está prohibido de conceder financiamiento al erario, salvo la compra, en el mercado secundario, de valores emitidos por el Tesoro Público, dentro del límite que señala su Ley Orgánica”.

“A pesar de que lo dijo en la campaña, de que quería cerrar el Banco Central, que quería dolarizar la economía, finalmente (Milei) ha optado por darle más autonomía al Banco Central (argentino)”, comentó Perea.

BCRP deja sin cambios la tasa de referencia y proyecta que la inflación retorne al rango meta. (Foto: Andina)

“El esquema que se acaba de aprobar (en Argentina) se parece mucho (al de Perú). No sé si lo han buscado adrede, supongo que sí porque es un caso de éxito (el del BCRP)”, agregó.