El gobierno chileno está al tanto de conversaciones entre empresas con proyectos y operaciones en ambos lados de la frontera para explorar formas de integrarse o trabajar en conjunto, señaló el viernes en una entrevista el ministro de Minería y Economía, Daniel Mas, sin identificar negociaciones específicas.

“Sí, es natural”, dijo Mas sobre la cooperación entre las empresas. “El gobierno quiere ser un gobierno facilitador. Le interesa que el mundo empresarial desarrolle sus ideas”.

Las posibles alianzas forman parte de un esfuerzo más amplio de Chile y Argentina por profundizar la cooperación minera, mientras algunas de las mayores compañías del sector se preparan para invertir en conjunto más de US$ 40,000 millones en la franja cuprífera argentina, aún en gran medida sin explotar.

Daniel Mas, ministro de Minería y Economía.

Entre los principales proyectos en la provincia de San Juan figuran Vicuña, de BHP Group y Lundin Mining Corp.; El Pachón, de Glencore Plc; y Los Azules, de McEwen Copper Inc.

El desarrollo de esos yacimientos abriría una importante nueva fuente de cobre en momentos en que la industria minera mundial tiene dificultades para sumar suficiente oferta ante la creciente demanda de las redes eléctricas, la electrificación y los centros de datos. Las inversiones podrían situar a Argentina entre los 10 mayores productores de cobre del mundo.

Chile podría aportar energía, agua, puertos y experiencia minera para ayudar a desarrollar esos recursos, afirmó Mas. Funcionarios chilenos viajaron a San Juan a comienzos de este año junto con empresas mineras y asociaciones del sector para discutir inversiones y logística transfronterizas, mientras ambos gobiernos reactivaron la cooperación en el marco de un tratado minero de 1997. Mas dijo que los acuerdos tributarios y de tránsito podrían necesitar ajustes, y citó a Vicuña como un proyecto que podría utilizar puertos chilenos como vía de exportación.

El presidente Javier Milei ha buscado superar el historial de volatilidad de las políticas e intervencionismo económico de Argentina mediante su régimen de inversiones RIGI, que ofrece a los grandes proyectos incentivos fiscales y comerciales, además de protecciones destinadas a mitigar el riesgo político. Aun así, las mineras que comprometen miles de millones de dólares en proyectos con una vida útil de varias décadas deben evaluar si la mejora del marco de inversión perdurará bajo futuros gobiernos.

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Mas dijo que Chile está trabajando con proveedores mineros interesados en expandirse a Argentina, incluso ayudando a resolver cuestiones como el traslado de personal entre ambos países.

Una cooperación más estrecha también enfrenta obstáculos políticos. El uso de agua e infraestructura chilenas y la exportación de cobre argentino a través de Chile plantean cuestiones sensibles, entre ellas dónde se recaudarían los impuestos.

“No es tan fácil políticamente”, señaló Mas, y agregó que Chile está dialogando tanto con el gobierno federal argentino como con los gobiernos provinciales para promover la cooperación minera en lugar de la competencia.