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Agencia Bloomberg
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El ministro de Hacienda de Chile, Jorge Quiroz, reconoció por primera vez que la economía está en recesión técnica, pero aseguró que la actividad se recuperará rápidamente gracias a las medidas para impulsar la inversión.

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