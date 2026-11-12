Quiroz, el ministro más poderoso del gabinete del presidente José Antonio Kast y el ideador de su política económica, apuesta a que los recortes de impuestos a las empresas y una regulación más flexible ayuden a contrarrestar la crisis del cobre y reactivar una economía debilitada que ha contribuido a llevar la aprobación del gobierno a un mínimo histórico.

“Se le puede llamar técnicamente una recesión, pero básicamente la economía ha enfrentado algunos shocks de oferta este año, principalmente por la fuerte caída de la producción de cobre”, dijo Quiroz en una entrevista desde su oficina en Santiago. “Pero si se observa el sector no cuprífero de la economía, se puede ver un fuerte crecimiento”.

El exconsultor enfrenta un panorama difícil a corto plazo en una de las economías más ricas de América Latina. El desempleo está en su nivel más alto en más de cinco años, la inflación se acelera y la minera estatal Codelco lucha por recuperar la producción de cobre. Aunque Quiroz es valorado entre economistas locales por liderar las reformas promercado de Kast en el Congreso, las encuestas muestran que sigue siendo uno de los ministros menos populares del presidente.

El producto bruto interno (PBI) se ha contraído mientras Chile —el mayor proveedor mundial de cobre, un metal que representa más de la mitad de sus exportaciones— registra su menor producción en más de 20 años. Quiroz, sin embargo, destacó un repunte de la actividad no minera, incluidos el comercio y los servicios, además de una creciente cartera de grandes proyectos de inversión.

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Quiroz dijo que el crecimiento se recuperará hasta cerca de 4% en 2028, dos años antes de lo previsto anteriormente, cuando esa meta se proyectaba para el final del mandato de Kast en 2030.

“Los inversionistas están respondiendo a las condiciones”, dijo Quiroz, doctor en economía por la Universidad de Duke. “Ya estamos viendo los efectos de las reformas de mercado que hemos implementado hasta ahora”.

La recesión

Los economistas debaten si Chile está en una recesión técnica desde que el PBI se contrajo 0.02% en el segundo trimestre frente a los tres meses anteriores, tras caer 0.25% en el primero.

Las cifras redondeadas informadas por el banco central muestran que no hubo variación en el segundo trimestre y que la economía se contrajo 0.3% en el primero. La institución dará a conocer las cifras del tercer trimestre el 18 de noviembre.

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El gobierno de Kast se había resistido a calificar esa leve contracción como una recesión. La caída se produjo poco después de que el presidente asumiera en marzo, tras una campaña en la que prometió reactivar la economía eliminando obstáculos a la inversión privada y la creación de empleo.

La actual recesión, algo poco frecuente en Chile, contrasta con los altos precios del cobre, que habitualmente anticipan un auge económico en el país sudamericano.

Quiroz ha atribuido parte de la debilidad a la incertidumbre regulatoria durante la administración anterior, particularmente en el sector minero, las fuertes tormentas y los accidentes que interrumpieron las operaciones del sector, además del salto de los precios del petróleo tras la guerra en Irán. El martes, camioneros que protestaban por el costo del diésel bloquearon parcialmente carreteras en distintas partes de Chile.

“Creo que es un aumento transitorio de precios”, dijo Quiroz. “Las expectativas de inflación están bien ancladas”.

Medidas

En septiembre, Kast anunció un plan destinado a crear unos 100,000 empleos mediante una inversión de 1.3 billones de pesos (US$ 1,300 millones) en proyectos de inversión, obras públicas y subsidios al empleo.

El lunes, Kast dijo que el gobierno enviará al Congreso un proyecto de ley para limitar durante 90 días las alzas de los precios de la gasolina y el diésel. El anuncio llegó poco después de que el banco central revelara que había considerado elevar la tasa de interés de referencia ante el creciente riesgo de una inflación más persistente.

Reconociendo la independencia del banco central para fijar la política monetaria, Quiroz dijo que “no vería ningún problema si el banco central adoptara una postura más firme contra la inflación”.

En minería, Quiroz dijo que Codelco necesitará capital privado a más largo plazo, más allá de las asociaciones de exploración por proyecto que ya utiliza.

Sin embargo, cualquier cambio en la estructura de propiedad de Codelco no puede depender de un solo gobierno y debe discutirse en todo el espectro político, afirmó.

“A más largo plazo, quizás tengamos que pensar en inversión de capital privado en la propia Codelco”, dijo Quiroz. Cualquier medida de ese tipo mantendría el control estatal y no forma parte de los planes inmediatos del gobierno. “Primero que nada, tenemos que poner la casa en orden”, dijo, incluida la realización de cambios en la gestión de la empresa.

Capital privado

Codelco lleva años intentando revertir la caída de su producción, afectada por problemas operativos, retrasos en proyectos y menores leyes del mineral en sus envejecidas minas. La empresa también enfrenta un mayor escrutinio tras detectar irregularidades en la contabilización de 42,100 toneladas métricas de producción en 2024 y 2025.

En ese contexto, la minera estatal probablemente necesite vender algunos activos no estratégicos para concentrarse en su negocio principal, dijo Quiroz.

Codelco posee participaciones minoritarias en minas chilenas operadas por Teck Resources Ltd., Freeport-McMoRan Inc. y Anglo American Plc, además de diversos activos de infraestructura.

Quiroz espera que la producción de cobre se recupere lentamente “después de muchos años de incertidumbre en las políticas”. Proyecta que la producción nacional aumentará a entre 5.5 millones y 6 millones de toneladas métricas dentro de cinco años, desde menos de 5 millones este año, su nivel más bajo en más de dos décadas.

Nuevos proyectos mineros ya están avanzando, dijo, aunque su impacto en la producción tardará otros dos o tres años en materializarse.

Quiroz también dijo que le gustaría ver más inversión de EE.UU. en Chile, incluida la refinación de cobre. Según el ministro, funcionarios estadounidenses han expresado reiteradamente interés en que Chile produzca más cátodos y concentrado de cobre.

Aunque cerca de la mitad del cobre chileno se destina actualmente a China, Quiroz dijo que “recibiría con agrado inversión estadounidense, por ejemplo, en refinerías, para exportar cátodos de cobre a EE.UU. Eso sería excelente para todos”.