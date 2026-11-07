Perú podría superar a Chile y convertirse en la cuarta economía más grande de Sudamérica en 2027, de acuerdo con la proyección del Fondo Monetario Internacional (FMI).

En base en su informe World Economic Outlook, cuyas estimaciones fueron recogidas por el diario chileno La Tercera.

De acuerdo con el organismo internacional, el Producto Bruto Interno (PBI) peruano alcanzaría los US$ 413,597 millones en 2027, ligeramente por encima de los US$ 413,443 millones previstos para Chile. De esta manera, la economía nacional desplazaría a la chilena en el ranking regional.

La diferencia se ampliaría en los años siguientes. Para 2028, el FMI estima que el PBI peruano llegaría a US$ 435,000 millones, frente a los US$ 430,400 millones de Chile.

En 2031, la economía nacional alcanzaría los US$ 502,000 millones, mientras que la chilena se situaría en US$ 486,500 millones.

Esta evolución responde, en parte, a las mayores tasas de crecimiento previstas para el Perú. Para 2026, el FMI proyecta una expansión de 3% para la economía peruana, frente al 0.6% estimado para Chile. En 2027, las tasas serían de 2.9% y 2.6%, respectivamente.

La diferencia se mantendría en 2028, cuando el Perú crecería 3% y Chile 2.3%. Para 2031, las proyecciones apuntan a una expansión de 3.2% para el país y de 2.4% para la economía chilena.

En términos de tamaño, ambas economías todavía se mantienen muy próximas. En 2025, el PBI peruano se ubicó en alrededor de US$ 342,000 millones, frente a los US$ 357,400 millones registrados por Chile.

Para este 2026, el FMI estima que la economía chilena alcanzaría los US$ 402,200 millones, mientras que la peruana llegaría a US$399.600 millones. Sin embargo, el diario La Tercera advierte que el Perú podría superar a su vecino incluso antes de 2027.

El medio chileno señaló que la economía de ese país acumuló una caída de 0.4% entre enero y setiembre de 2026. Para cumplir con la proyección anual de crecimiento de 0.6% en todo el año, Chile necesitaría expandirse 3.6% durante el último trimestre.

¿Qué países lideran las economías de Sudamérica?

Brasil se mantendría como la mayor economía de Sudamérica, con un PBI proyectado de US$ 2,65 billones para este año. Según el FMI, esta cifra aumentaría a US$ 3,39 billones en 2031.

Argentina ocuparía el segundo lugar, con US$ 768,206 millones estimados para este año y US$ 855,399 millones hacia 2031.

Colombia, por su parte, conservaría el tercer puesto, que ocupa desde 2011, con un PBI de US$ 572,375 millones en 2026 y una proyección de US$ 762,670 millones para 2031.

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Las cifras corresponden al indicador de PBI a precios corrientes en dólares del World Economic Outlook. Este mide el valor de la producción de cada país en su moneda local y lo convierte a dólares utilizando el tipo de cambio promedio de mercado de cada año.

Por ello, no considera ajustes por inflación ni las diferencias en los niveles de precios entre países.