De prolongarse el Fenómeno del Niño después del segundo trimestre del 2027, el crecimiento del PBI solo podría llegar a 2% coincidiendo con un entorno internacional menos favorable. (Foto: Andina)
De prolongarse el Fenómeno del Niño después del segundo trimestre del 2027, el crecimiento del PBI solo podría llegar a 2% coincidiendo con un entorno internacional menos favorable. (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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Así lo advierte el informe 100 días: perspectivas y retos económicos, elaborado por el Observatorio Económico, Financiero y Social de la Universidad de Lima y presentado por los docentes José Luis Nolazco y Julio del Castillo.

El documento plantea dos escenarios para la economía nacional, dependiendo de la duración del fenómeno climático y del desempeño de la economía mundial.

En cambio, si las condiciones climáticas adversas persisten hasta el tercer o cuarto trimestre y se intensifican las tensiones geopolíticas, la expansión económica se limitaría a 2%.

Para este segundo escenario, el estudio también proyecta una inflación de 3% y una tasa de referencia del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) de 3.50%.

¿Qué sectores económicos podrían verse afectados por El Niño?

En la costa norte, los riesgos se concentran en la agricultura de exportación, la pesca y el transporte. En Lima y Callao, las interrupciones de vías y servicios podrían alterar las cadenas logísticas, afectar el abastecimiento y presionar los precios de los alimentos.

En tanto, en la sierra y el sur podrían registrarse pérdidas agrícolas y afectaciones al turismo, mientras que en la selva las crecidas de los ríos dificultarían el transporte fluvial y podrían aislar comunidades.

Este escenario podría elevar la morosidad, por lo que el documento plantea la necesidad de monitorear la calidad de las carteras crediticias y evaluar mecanismos de reprogramación de deudas cuando corresponda.

Economía peruana crecería 3.3% en 2026

A agosto de 2026, la balanza comercial acumuló un superávit de US$ 47.700 millones en los últimos 12 meses, mientras que las reservas internacionales netas alcanzaron los US$ 96.469 millones, equivalentes al 26% del PBI.

En materia fiscal, el déficit acumulado se ubicó en 0.9% del PBI, por debajo del límite anual de 1.8% establecido en la regla fiscal para 2026.

No obstante, el informe advierte sobre la importancia de mantener la disciplina fiscal frente a un contexto internacional en el que los costos de financiamiento pueden afectar a las economías emergentes.

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