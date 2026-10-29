El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, anunció que el Gobierno buscará agilizar los procedimientos para declarar en emergencia a los distritos afectados por el Fenómeno El Niño (FEN).

Durante una actividad en el distrito de Casitas, en Tumbes, señaló que esta será una de las primeras medidas que se aplicarán en el marco de las facultades legislativas otorgadas por el Congreso al Ejecutivo.

“La primera facultad que vamos a usar, por ejemplo, en el caso del FEN, es que Indeci (…) no tenga esos procesos largos para declarar de emergencia a un distrito”, sostuvo el premier.

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Además, Galarreta explicó que la finalidad es reducir el tiempo que toma activar la respuesta del Estado ante situaciones que requieren atención urgente.

Asimismo, señaló que el Gobierno trabaja en acciones inmediatas para responder a las lluvias y posibles inundaciones.

Entre ellas, mencionó el uso de bombas de agua y las intervenciones de las Fuerzas Armadas, además de las labores que vienen desarrollando los distintos ministerios.

“El gobierno de la presidenta Fujimori en los cinco años quiere (…) dejar un país que esté listo a enfrentar estos problemas climáticos que ya han venido para quedarse”, manifestó.

INSEGURIDAD CIUDADANA

La inseguridad ciudadana fue otro de los temas abordados por el jefe del Gabinete, quien advirtió que Tumbes no es ajeno a esta problemática, especialmente por su condición de región fronteriza.

En esa línea, Galarreta afirmó que el Gobierno tiene la decisión de enfrentar a la criminalidad y destacó los avances en seguridad ciudadana, durante los primeros 92 días de gestión de la presidenta Fujimori.

Galarreta señaló que una de las primeras facultades legislativas se utilizará para agilizar las declaratorias ante el Fenómeno El Niño. Además, afirmó que el Ejecutivo busca enfrentar la criminalidad, especialmente en zonas fronterizas como Tumbes. Foto: PCM

“Nosotros vamos a poner orden en el Perú. Estamos a 92 días del gobierno y ya se ha hecho mucho más de lo que se ha hecho en 5 años en otros gobiernos. Así que quiero dejar esa constancia de nuestra clara decisión de enfrentar a la criminalidad como se le tiene que enfrentar a estos delincuentes”, afirmó.

Además comentó que existe una comisión de ministros que coordina con las carteras de Defensa, Interior, Justicia y Relaciones Exteriores para abordar esta problemática.