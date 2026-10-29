El Ejecutivo apunta a agilizar las declaratorias de emergencia y coordinar acciones con los ministerios y las Fuerzas Armadas frente a las lluvias e inundaciones. Foto: PCM
El Ejecutivo apunta a agilizar las declaratorias de emergencia y coordinar acciones con los ministerios y las Fuerzas Armadas frente a las lluvias e inundaciones. Foto: PCM
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Redacción Gestión
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“La primera facultad que vamos a usar, por ejemplo, en el caso del FEN, es que Indeci (…) no tenga esos procesos largos para declarar de emergencia a un distrito”, sostuvo el premier.

Asimismo, señaló que el Gobierno trabaja en acciones inmediatas para responder a las lluvias y posibles inundaciones.

Entre ellas, mencionó el uso de bombas de agua y las intervenciones de las Fuerzas Armadas, además de las labores que vienen desarrollando los distintos ministerios.

“El gobierno de la presidenta Fujimori en los cinco años quiere (…) dejar un país que esté listo a enfrentar estos problemas climáticos que ya han venido para quedarse”, manifestó.

INSEGURIDAD CIUDADANA

En esa línea, Galarreta afirmó que el Gobierno tiene la decisión de enfrentar a la criminalidad y destacó los avances en seguridad ciudadana, durante los primeros 92 días de gestión de la presidenta Fujimori.

Galarreta señaló que una de las primeras facultades legislativas se utilizará para agilizar las declaratorias ante el Fenómeno El Niño. Además, afirmó que el Ejecutivo busca enfrentar la criminalidad, especialmente en zonas fronterizas como Tumbes. Foto: PCM
Galarreta señaló que una de las primeras facultades legislativas se utilizará para agilizar las declaratorias ante el Fenómeno El Niño. Además, afirmó que el Ejecutivo busca enfrentar la criminalidad, especialmente en zonas fronterizas como Tumbes. Foto: PCM

“Nosotros vamos a poner orden en el Perú. Estamos a 92 días del gobierno y ya se ha hecho mucho más de lo que se ha hecho en 5 años en otros gobiernos. Así que quiero dejar esa constancia de nuestra clara decisión de enfrentar a la criminalidad como se le tiene que enfrentar a estos delincuentes”, afirmó.

Además comentó que existe una comisión de ministros que coordina con las carteras de Defensa, Interior, Justicia y Relaciones Exteriores para abordar esta problemática.

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