Presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta señaló que los proyectos de decreto legislativo y de ley deben cumplir un procedimiento administrativo que puede tomar entre 15 y 20 días antes de llegar al Consejo de Ministros.(Foto: PCM)
Presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta señaló que los proyectos de decreto legislativo y de ley deben cumplir un procedimiento administrativo que puede tomar entre 15 y 20 días antes de llegar al Consejo de Ministros.(Foto: PCM)
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Redacción Gestión
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Las normas abordarán materias de seguridad ciudadana y acciones frente al fenómeno El Niño.

“Los trámites internos por lo menos son entre 12 o 15 días o un poquito más para que lleguen al Consejo de Ministros; no es que salgan las facultades y ya están las normas”, explicó.

Añadió que el procedimiento, que anteriormente podía tomar 24 días en el Consejo de Viceministros, se ha reducido y ahora demandaría entre 15 y 20 días.

Seguridad y fenómeno El Niño

Sobre este último, sostuvo que el Gobierno trabaja desde el inicio del año y que, ante el tiempo transcurrido, algunas acciones deben enfocarse en identificar zonas de evacuación, en lugar de ejecutar obras que ya no serían viables en esta etapa.

Asimismo, expresó preocupación por el impacto que el fenómeno climático podría tener en las pequeñas y medianas empresas (pymes), al considerar que no se aprobaron medidas dirigidas a este sector.

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