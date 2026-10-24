El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, estimó que los trámites internos para que las primeras medidas de la delegación de facultades lleguen al Consejo de Ministros tomarán entre 15 y 20 días.

Las normas abordarán materias de seguridad ciudadana y acciones frente al fenómeno El Niño.

En entrevista con RPP, el premier recordó que, por disposición de la presidenta Fujimori, los ministerios debían avanzar en la preparación de las medidas solicitadas por el Ejecutivo, tanto las que se aprobarían mediante decretos legislativos como las que se presentarían como proyectos de ley.

Galarreta precisó que la delegación de facultades no implica que las normas se publiquen de inmediato, pues deben cumplir un procedimiento administrativo antes de ser evaluadas por el Consejo de Ministros.

“Los trámites internos por lo menos son entre 12 o 15 días o un poquito más para que lleguen al Consejo de Ministros; no es que salgan las facultades y ya están las normas”, explicó.

Añadió que el procedimiento, que anteriormente podía tomar 24 días en el Consejo de Viceministros, se ha reducido y ahora demandaría entre 15 y 20 días .

Seguridad y fenómeno El Niño

El jefe del Gabinete indicó que la seguridad ciudadana y el fenómeno El Niño son prioridades para el Ejecutivo.

Sobre este último, sostuvo que el Gobierno trabaja desde el inicio del año y que, ante el tiempo transcurrido, algunas acciones deben enfocarse en identificar zonas de evacuación, en lugar de ejecutar obras que ya no serían viables en esta etapa.

El premier también cuestionó que el Congreso no aprobara varias medidas vinculadas con la preparación para los efectos posteriores al fenómeno El Niño, propuestas por los ministerios de Vivienda y de Desarrollo Agrario y Riego.

Asimismo, expresó preocupación por el impacto que el fenómeno climático podría tener en las pequeñas y medianas empresas (pymes), al considerar que no se aprobaron medidas dirigidas a este sector.