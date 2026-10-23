Keiko Fujimori reconoció que el Perú se enfrentará a un “mega fenómeno El Niño”, mas garantizó que el Estado dará una “megarrespuesta”.

Tras su visita a Mariscal Nieto (Moquegua), donde inauguró un proyecto de electrificación rural en Pampas de Clemesí, mencionó que se continuará destrabando obras para minimizar los estragos del FEN en las familias más vulnerables.

Recordó que el Gobierno prevé invertir S/ 18,000 millones en bonos para atender las necesidades en infraestructura, y así “destrabar lo que está paralizado desde hace años”, y propiciar la creación de colegios, proyectos de agua y saneamiento y carreteras.

“Esto va a permitir no solo dinamizar la economía. Por eso el ministro de Economía hablaba de unas medidas contracíclicas, porque el fenómeno El Niño va a retraer un poco el dinamismo económico”, precisó.

A su criterio, este “shock de inversiones” apunta a que la economía crezca en 2027 más que este año, debido a que estos recursos servirán para entregar bonos a personas y familias vulnerables.

Fujimori Higuchi sostuvo que este paquete “mucho más grande” será adicional al Presupuesto General 2027 —ya aprobado en primera votación en el Congreso—.

“Por eso puedo decirles con tranquilidad, con firmeza, con entusiasmo, que las obras se van a realizar aquí en Moquegua y en todo el Perú”, aclaró.

Según la mandataria, se se evaluará un mecanismo de subsidio cruzado para ciudadanos de Moquegua, en materia de tarifa eléctrica. Foto: difusión

Obra eléctrica en Moquegua: ¿subsidio cruzado?

Este viernes se inauguró el proyecto de electrificación rural en Moquegua, que representó una inversión cercana a los S/ 3 millones, beneficiará a 1,540 pobladores mediante 385 conexiones eléctricas en tres localidades: la Asociación de Productores Agropecuarios de Pampas de Moquegua, la Agrupación Poblacional Los Ficus y la Asociación Irrigación Clemesí-Moquegua.

Fujimori agregó que este proyecto comprende la implementación de redes primarias en 33 kV y redes secundarias en 380/220 V.

“Tener energía significa tener progreso, tener la capacidad de estudiar de noche, guardar nuestros alimentos en una refrigeradora y que no se malogren”, mencionó.

Asimismo, adelantó que se evaluará un mecanismo de subsidio cruzado para que los moqueguanos gocen de una tarifa eléctrica adecuada, y pidió al ministro de Energía y Minas (Guillermo Shinno) evaluar la propuesta.

Por último, reiteró que continuarán buscando el diálogo con los alcaldes de diversas regiones para tomar decisiones consensuadas de las acciones contra El Niño.

“No importa con qué movimiento regional o partido político hayan sido elegidos. Aquí están los alcaldes electos y desde ya les digo que vamos a trabajar en equipo, porque esa es la manera en que vamos a poder salir adelante”, subrayó.