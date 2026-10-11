Cusco registra dos incendios forestales activos, uno en la provincia de Calca y otro en La Convención, informó Miguel Ángel Ocsso, jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres del Gobierno Regional del Cusco.

Sostuvo que las autoridades concentran sus esfuerzos en controlar ambos siniestros, favorecidos por la vegetación seca, los vientos y la intensa radiación solar.

En declaraciones a TV Perú, el funcionario precisó que, hasta el momento, se han reportado cerca de 289 incendios forestales en la región durante este año. Aclaró que esa cifra corresponde al acumulado de emergencias registradas y no al número de incendios que permanecen activos.

Ocsso indicó que el incendio de Calca continúa desde hace varios días, mientras que el registrado en La Convención es reciente. Para atender estas emergencias, se cuenta con el apoyo de brigadas, bomberos, personal de las Fuerzas Armadas y otros equipos de respuesta.

Menos hectáreas afectadas que en 2025

El jefe de Gestión del Riesgo de Desastres destacó que, pese a la persistencia de estos eventos, la región registra una reducción en la superficie afectada por el fuego en comparación con años anteriores, informó la agencia Andina.

Según detalló, a la fecha se contabilizan alrededor de 9,000 hectáreas afectadas por incendios forestales, frente a las aproximadamente 15,000 hectáreas registradas en el mismo periodo del año pasado. Añadió que en 2022 la superficie afectada superaba las 30,000 hectáreas para estas fechas.

El funcionario atribuyó parte de estos resultados al trabajo articulado entre las autoridades y las instituciones que intervienen en la prevención y el combate de incendios. No obstante, advirtió que la capacidad de respuesta puede verse limitada cuando se presentan emergencias simultáneas o no se dispone de todo el personal necesario.

Explicó que la semana pasada se registraron cerca de 14 incendios forestales en Cusco, los cuales fueron liquidados. Sin embargo, el siniestro de Calca continuaba activo al momento de la entrevista.

Cinco personas fallecieron por incendios forestales

Ocsso lamentó que los incendios forestales hayan causado cinco fallecidos en Cusco en lo que va del año. Entre las víctimas se encuentran tres adultos mayores y dos hermanos, una niña de 11 años y un adolescente de 18 años.

Ante esta situación, el Gobierno Regional del Cusco coordina acciones con el programa Pensión 65 y la Gerencia Regional de Desarrollo e Inclusión Social para reforzar la prevención y evitar que más adultos mayores pierdan la vida al intentar controlar las quemas.

El funcionario explicó que una de las prácticas que origina estos siniestros es el uso del fuego para limpiar terrenos agrícolas o retirar pastizales. Aunque se trata de una costumbre extendida en algunas comunidades, advirtió que puede convertirse en una emergencia cuando las llamas escapan del control de quienes realizan la quema.

“Un inicio de fuego se escapa del control de las manos y termina siendo un incendio forestal”, señaló.

Refuerzan el combate con helicópteros y brigadistas

Como parte de las acciones para controlar los incendios, la Fuerza Aérea del Perú brinda apoyo con un helicóptero MI-17. Según Ocsso, la aeronave participó anteriormente en la atención de un incendio en Yanahuara y volvió a ser desplegada para apoyar las labores en Calca.

El funcionario destacó, además, la participación de los bomberos voluntarios, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, los brigadistas y las autoridades locales y regionales.

Precisó que se han formado más de 100 brigadistas forestales, con capacitación y herramientas para intervenir en labores de prevención, alerta temprana y primera respuesta. Este trabajo forma parte de las acciones impulsadas en el marco del plan multisectorial regional contra los incendios forestales.

Sin embargo, reconoció que es necesario fortalecer los recursos humanos y materiales para atender emergencias simultáneas en una región que cuenta con 116 distritos.

A la fecha se contabilizan alrededor de 9,000 hectáreas afectadas por incendios forestales, frente a las 15,000 hectáreas registradas en el mismo periodo del año pasado. . (Foto: Andina)

“Creo que nunca va a ser suficiente”, manifestó al ser consultado sobre la necesidad de incrementar el número de brigadas especializadas y bomberos forestales.

Añadió que los bomberos y brigadistas afrontan limitaciones porque parte del personal trabaja de manera voluntaria. Por ello, consideró importante contar con mayores recursos para garantizar una respuesta más segura y oportuna.

Evitar el uso del fuego para limpiar terrenos y pastizales

El jefe de Gestión del Riesgo de Desastres sostuvo que las acciones preventivas deben reforzarse directamente en las comunidades y los gobiernos locales, que cumplen un papel importante en la toma de decisiones y la respuesta ante emergencias.

Indicó que el Gobierno Regional ha desarrollado capacitaciones en 56 distritos para fortalecer los conocimientos de la población y mejorar la capacidad de respuesta local.

Ocsso insistió en que las condiciones actuales —vegetación seca, vientos, altas temperaturas y radiación solar— elevan el riesgo de que cualquier quema se convierta en un incendio forestal. Por ello, exhortó a la población a evitar el uso del fuego para limpiar terrenos y pastizales.