Serfor reporta que hay 10 incendios forestales activos en 7 regiones del país, tras informarse en las últimas horas de siniestros en Cusco y Áncash.

De acuerdo con su Alerta de Incendio Forestal, las regiones afectadas son Áncash, Pasco, Junín, Ayacucho, Apurímac, Cusco y Arequipa.

A la fecha, Serfor registra 145 incendios forestales probables y 123 confirmados: 10 activos, 4 controlados y 109 extinguidos.

Áncash en rojo

La región de Áncash es una de las más golpeadas, con incendios forestales en Yungay y Sihuas. Tras el deterioro de decenas de hectáreas de cultivo, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) restringió temporalmente la quebrada Llanganuco, uno de los atractivos principales del Parque Nacional Huascarán.

Dicha restricción aplicará desde este domingo 4 hasta el lunes 5 de octubre. Se aprovechará este lapso para estudiar las condiciones del sector.

Desde el Parque Nacional Huascarán instaron a turistas y agencias de viaje a no desplazarse hacia Llanganuco mientras esté vigente el candado por los incendios forestales.

🔥 Serfor realiza monitoreo permanente de incendios forestales y emite alerta a autoridades competentes a nivel nacional https://t.co/Z4NwuiW6be — Serfor Perú (@SerforPeru) October 4, 2026

Valle Sagrado en llamas

Desde el COER Cusco relataron a RPP que los incendios de grandes proporciones en Yanahuara, provincia de Urubamba (Valle Sagrado), dejaron como saldo a una persona sin vida y dos heridas.

La IX Comandancia Departamental de Bomberos de Cusco precisó que se logró controlar el incendio tras labores estratégicas de las brigadas.

En estas tareas de combate contra las lenguas de fuego también se contó con el apoyo de autoridades locales del Valle Sagrado.