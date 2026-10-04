Puno: reportan un fallecido y daños de gran magnitud tras incendios forestales.
Puno: reportan un fallecido y daños de gran magnitud tras incendios forestales.
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Serfor reporta que hay 10 incendios forestales activos en 7 regiones del país, tras informarse en las últimas horas de siniestros en Cusco y Áncash.

De acuerdo con su Alerta de Incendio Forestal, las regiones afectadas son Áncash, Pasco, Junín, Ayacucho, Apurímac, Cusco y Arequipa.

A la fecha, : 10 activos, 4 controlados y 109 extinguidos.

Áncash en rojo

La región de Áncash es una de las más golpeadas, con incendios forestales en Yungay y Sihuas. Tras el deterioro de decenas de hectáreas de cultivo, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) restringió temporalmente la quebrada Llanganuco, uno de los atractivos principales del Parque Nacional Huascarán.

Dicha restricción aplicará desde este domingo 4 hasta el lunes 5 de octubre. Se aprovechará este lapso para estudiar las condiciones del sector.

Desde el Parque Nacional Huascarán instaron a turistas y agencias de viaje a no desplazarse hacia Llanganuco mientras esté vigente el candado por los incendios forestales.

Valle Sagrado en llamas

Desde el COER Cusco relataron a RPP que los incendios de grandes proporciones en Yanahuara, provincia de Urubamba (Valle Sagrado), dejaron como saldo a una persona sin vida y dos heridas.

La IX Comandancia Departamental de Bomberos de Cusco precisó que se logró controlar el incendio tras labores estratégicas de las brigadas.

En estas tareas de combate contra las lenguas de fuego también se contó con el apoyo de autoridades locales del Valle Sagrado.

TE PUEDE INTERESAR

Mincetur: autoridades autónomas regionales no aliviarán los problemas turísticos de Cusco
Papa León XIV: Cusco prepara ingreso a explanada de Sacsayhuamán y evalúan ampliar aforo
Cusco: proponen sanción penal para servicios turísticos ilegales tras casos registrados

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.