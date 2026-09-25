Calor en Lima. (Foto: Andina)
Calor en Lima. (Foto: Andina)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Lima soportará temperaturas que pueden superar los 30 grados Celcius durante la temporada de primavera austral, que comenzó esta semana en el país andino y que, en condiciones normales, fluctúan entre los 19 y 23 grados, afirmaron fuentes oficiales.

El subdirector de Vigilancia Climática del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), Yuri Escajadillo, señaló

En ese sentido, agregó que Lima tendrá entre 18 y 19 grados Celcius durante las primeras horas del día y que desde el mediodía, y durante la tarde, podría llegar a los 30 grados.

Añadió que en estas temperaturas pueden alcanzar durante diciembre próximo a los 31 o 32 grados.

“Es una temperatura que en el año 1997, con El Niño también, se registró en esa temporada, se llegó a 31,5 grados o 31,6 grados. Entonces, en este contexto actual muy fácilmente podemos llegar a esa temperatura, e incluso superarla”, comentó.

CENTRO DE LIMA: GENTE CAMINANDO EN JIRON DE LA UNION Y EN LA AVENIDA ABANCAY.
CENTRO DE LIMA: GENTE CAMINANDO EN JIRON DE LA UNION Y EN LA AVENIDA ABANCAY.

Un Niño “extraordinario”

Escajadillo recordó que la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño en Perú (Enfen), ha señalado que entre septiembre y enero del próximo año existe una mayor probabilidad de que El Niño Costero se desarrolle en el país con una magnitud extraordinaria, que es la categoría más alta.

, remarcó.

El Enfen reportó el pasado 14 de septiembre que se espera que Perú afronte un fenómeno climático de El Niño extraordinario en la costa norte del país, desde este mes hasta enero próximo, con récords en la temperatura del aire y lluvias de fuerte intensidad.

El más reciente informe sobre la evaluación del fenómeno indicó que en la costa norte y central de Perú el fenómeno climático puede continuar hasta mediados del otoño de 2027, con la “más alta probabilidad de una magnitud extraordinaria” de setiembre de 2026 a enero de 2027.

Entre febrero y marzo, el evento puede mantener una magnitud fuerte y extraordinaria, y posteriormente, declinaría gradualmente hacia la condición neutra.

Entre febrero y marzo próximos, el evento cambiaría a fuerte, para continuar debilitándose durante el otoño hacia una condición neutra.

El Niño Costero se caracteriza por un inusitado incremento de la temperatura del mar del litoral de Perú y Ecuador que causa lluvias torrenciales en la costa, mientras que El Niño mantiene una mayor temperatura del mar en el centro ecuatorial del océano Pacífico, con ondas que llegan hasta la costa de Sudamérica y pueden intensificar el primer fenómeno.

Con información de EFE

TE PUEDE INTERESAR

Lima afrontará un verano de intenso calor por El Niño: ¿qué distritos serán los más afectados?
El Niño: Senamhi prevé sensación de calor de 38°C en el verano 2027
Efecto El Niño: el calor récord de océanos amenaza la economía del planeta entero
Newsom aprueba nueva ley para estudiantes que practican deportes bajo calor extremo en California

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.