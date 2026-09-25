Lima soportará temperaturas que pueden superar los 30 grados Celcius durante la temporada de primavera austral, que comenzó esta semana en el país andino y que, en condiciones normales, fluctúan entre los 19 y 23 grados, afirmaron fuentes oficiales.

El subdirector de Vigilancia Climática del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), Yuri Escajadillo, señaló que la costa del país, donde se encuentra la capital, afronta un contexto climático anómalo debido a la influencia del fenómeno de El Niño Costero, con temperaturas por encima de lo habitual durante el año.

En ese sentido, agregó que Lima tendrá entre 18 y 19 grados Celcius durante las primeras horas del día y que desde el mediodía, y durante la tarde, podría llegar a los 30 grados.

Añadió que en estas temperaturas pueden alcanzar durante diciembre próximo a los 31 o 32 grados.

“Es una temperatura que en el año 1997, con El Niño también, se registró en esa temporada, se llegó a 31,5 grados o 31,6 grados. Entonces, en este contexto actual muy fácilmente podemos llegar a esa temperatura, e incluso superarla”, comentó.

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Un Niño “extraordinario”

Escajadillo recordó que la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño en Perú (Enfen), ha señalado que entre septiembre y enero del próximo año existe una mayor probabilidad de que El Niño Costero se desarrolle en el país con una magnitud extraordinaria, que es la categoría más alta.

“Hay que precisar que si en enero están las probabilidades extraordinarias, en febrero o marzo no quiere decir que el evento termina, va a seguir manteniendo sus condiciones cálidas y esto se va a seguir reflejando en las temperaturas en general”, remarcó.

El Enfen reportó el pasado 14 de septiembre que se espera que Perú afronte un fenómeno climático de El Niño extraordinario en la costa norte del país, desde este mes hasta enero próximo, con récords en la temperatura del aire y lluvias de fuerte intensidad.

El más reciente informe sobre la evaluación del fenómeno indicó que en la costa norte y central de Perú el fenómeno climático puede continuar hasta mediados del otoño de 2027, con la “más alta probabilidad de una magnitud extraordinaria” de setiembre de 2026 a enero de 2027.

Entre febrero y marzo, el evento puede mantener una magnitud fuerte y extraordinaria, y posteriormente, declinaría gradualmente hacia la condición neutra. A su vez, El Niño en el Océano Pacífico central puede presentar una magnitud muy fuerte desde este mes de septiembre hasta enero de 2027.

Entre febrero y marzo próximos, el evento cambiaría a fuerte, para continuar debilitándose durante el otoño hacia una condición neutra.

El Niño Costero se caracteriza por un inusitado incremento de la temperatura del mar del litoral de Perú y Ecuador que causa lluvias torrenciales en la costa, mientras que El Niño mantiene una mayor temperatura del mar en el centro ecuatorial del océano Pacífico, con ondas que llegan hasta la costa de Sudamérica y pueden intensificar el primer fenómeno.

Con información de EFE