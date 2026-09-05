El gobernador Gavin Newsom firmó el 31 de agosto de 2026 la ley AB 2503, que obliga a la California Interscholastic Federation (CIF) a revisar y actualizar periódicamente sus protocolos para prevenir enfermedades relacionadas con el calor en los deportes escolares. La medida tendrá especial impacto en estudiantes de high school que practican fútbol, atletismo, béisbol, softbol, fútbol americano, vóley y otras disciplinas al aire libre, así como en sus familias. En comunidades del Valle Central, Inland Empire, Coachella Valley y otras zonas desérticas de California, donde las temperaturas extremas pueden forzar cambios en los entrenamientos y competencias, esos ajustes también pueden alterar jornadas laborales, traslados, supervisión de menores y la rutina diaria de muchos hogares latinos.

La norma busca impedir que los protocolos de seguridad permanezcan sin cambios ante un problema que no golpea por igual a todas las zonas de California. No enfrenta las mismas condiciones un equipo que entrena cerca de la costa que otro que juega bajo el sol en Palm Springs, Indio, el Imperial Valley o algunas ciudades del Valle Central. Sin embargo, existe una precisión esencial: la AB 2503 no autoriza automáticamente que los alumnos practiquen con temperaturas más altas. Su principal efecto es ordenar una revisión anual de las reglas de la CIF, organismo que decidirá si corresponde modificar procedimientos y estándares.

El estado de California tiene zonas en las que el calor puede llegar a niveles altamente peligrosos (Foto: AFP)

¿QUÉ CAMBIA CON LA AB 2503?

La iniciativa, presentada por el asambleísta republicano Greg Wallis, modifica la Sección 35179.8 del California Education Code. Newsom la aprobó el 31 de agosto de 2026 y fue registrada como el Chapter 172, Statutes of 2026.

Antes de esta reforma, California ya requería que la CIF, en consulta con el California Department of Education (CDE), elaborara lineamientos para prevenir y atender enfermedades vinculadas al esfuerzo físico y las altas temperaturas durante competencias interescolares.

La AB 2503 incorpora una obligación específica: la federación deberá evaluar sus guías, procedimientos y estándares antes del 1 de julio de 2027. A partir de entonces, ese proceso tendrá que realizarse cada año. Además, deberá considerarse de manera especial la realidad de las áreas con promedios térmicos más elevados.

Nueva obligación ¿Qué establece la AB 2503? Primera revisión La CIF deberá evaluar y, cuando corresponda, actualizar sus protocolos a más tardar el 1 de julio de 2027 Revisiones posteriores Las guías deberán revisarse anualmente Regiones prioritarias Se deberá prestar especial atención a áreas con temperaturas promedio más elevadas Alcance de la evaluación Guías, procedimientos y estándares para prevenir y tratar enfermedades por calor relacionadas con el esfuerzo físico Medición ambiental Los protocolos mantienen el uso del Wet Bulb Globe Temperature o WBGT Emergencias Las escuelas deben contar con un método disponible para enfriar todo el cuerpo de un estudiante con una enfermedad por calor, especialmente ante un golpe de calor

El objetivo es que estas reglas respondan mejor a las diferencias entre el litoral, los valles interiores y los territorios desérticos, donde las jornadas calurosas pueden extenderse durante buena parte del día y complicar la programación de los equipos escolares.

¿QUÉ ES EL WBGT Y POR QUÉ IMPORTA?

El término Wet Bulb Globe Temperature, conocido por sus siglas en inglés como WBGT, es clave para entender cómo se evalúa el riesgo durante un entrenamiento o partido.

No basta con consultar la cifra que muestra la aplicación del tiempo en el teléfono. Este indicador mide el estrés térmico y reúne distintos elementos del ambiente que afectan a un adolescente que corre, se ejercita bajo el sol o utiliza uniforme y equipo deportivo.

Los protocolos de la CIF deben tomar en cuenta:

Temperatura ambiental.

Humedad relativa.

Velocidad del viento.

Radiación solar.

Ángulo del sol.

Cobertura de nubes.

Por esa razón, dos tardes de 100 °F pueden implicar peligros distintos. Una sesión con humedad elevada, poco viento, césped artificial caliente y exposición directa puede ser más riesgosa que otra con la misma marca en el termómetro, pero con mejores condiciones de sombra y ventilación.

La intensidad del ejercicio, la hidratación, la adaptación progresiva a las altas temperaturas y la ropa o protección que utiliza cada atleta también influyen en la posibilidad de sufrir un problema de salud.

EL CASO DE LAS ZONAS MÁS CALIENTES

El debate legislativo se originó, en parte, por la situación de comunidades del desierto y del interior del estado. En esos lugares, los registros extremos pueden mantenerse durante semanas, justo cuando reinician las clases y comienzan las temporadas de disciplinas escolares.

La CIF divide a los centros educativos en categorías climáticas para aplicar sus criterios de WBGT. En los sectores más calurosos, incluidos territorios desérticos y parte del Valle Central, el umbral de suspensión de actividades al aire libre ronda los 92 °F. En la costa y el norte, la cifra es menor; mientras que en zonas interiores de clima moderado, como algunas partes del área de Los Ángeles, se aplica un parámetro intermedio.

Categoría climática de la CIF Ejemplos generales de zonas Umbral de suspensión según WBGT Región 1 Gran parte de la costa y el norte de California Más de 86.2 °F Región 2 Áreas interiores moderadas, incluidas partes de Los Ángeles Más de 89.9 °F Región 3 Regiones desérticas y áreas de mayor calor, incluido parte del Valle Central Alrededor de 92 °F

En comunidades como Coachella Valley, donde numerosos hogares organizan sus días entre jornadas laborales extensas, trayectos en auto y actividades extracurriculares de sus hijos, mover un entrenamiento a muy temprano o tarde puede convertirse en un desafío. Entrenadores, directores deportivos, administradores y padres habían señalado que esos cambios pueden generar dificultades con el transporte, la supervisión de menores y el descanso antes del día escolar.

¿PODRÁN PRACTICAR CON MÁS CALOR?

No necesariamente. Esa es la principal aclaración sobre la AB 2503.

La versión firmada por Newsom no establece un nuevo límite estatal de 93.5 °F de WBGT para entrenamientos o competencias. Tampoco permite que las escuelas dejen de aplicar las restricciones vigentes cuando las condiciones alcanzan niveles peligrosos.

Durante la tramitación legislativa existió una propuesta previa que contemplaba actividades al aire libre hasta 93.5 °F de WBGT en determinadas escuelas de regiones desérticas, siempre que se aplicaran medidas de seguridad adicionales. Esa disposición fue retirada antes de que el texto final llegara al despacho del gobernador.

En consecuencia, no sería correcto afirmar que California elevó el límite de temperatura para todos los deportes escolares. La reforma obliga a la CIF a estudiar sus directrices de manera periódica y, si lo considera necesario, realizar ajustes con base en la realidad climática de cada región.

PROTECCIÓN EN UNA EMERGENCIA

La normativa mantiene una exigencia relevante para escuelas, entrenadores y familias: los lineamientos de la CIF deben señalar en qué circunstancias corresponde limitar o prohibir entrenamientos y competencias.

Además, los planteles deben disponer de un método para enfriar todo el cuerpo cuando un joven presente una enfermedad causada por las altas temperaturas, especialmente en casos de golpe de calor. Ese recurso debe encontrarse fácilmente disponible en los lugares utilizados para prácticas y partidos.

Entre las señales que pueden alertar sobre una emergencia se encuentran confusión, desorientación, desmayo, convulsiones, dificultad para hablar, piel muy caliente o cambios repentinos de conducta. Ante una posible situación de este tipo, la respuesta debe ser inmediata: iniciar el enfriamiento y llamar al 911.

Para madres, padres y cuidadores, este punto no sustituye las decisiones del personal médico ni de los entrenadores. Pero sí refuerza la importancia de preguntar en la escuela qué protocolo se usa, quién toma las mediciones ambientales y cuál es el plan de respuesta si un estudiante presenta síntomas.

PRINCIPALES MEDIDAS DE LA LEY

Revisión de los protocolos de calor de la CIF antes del 1 de julio de 2027.

Actualización anual de esas reglas después de esa fecha.

Atención especial a las regiones con temperaturas promedio más altas.

Uso del WBGT para medir el estrés térmico.

Identificación de las condiciones que requieren limitar o suspender actividades.

Disponibilidad de sistemas de enfriamiento corporal total en caso de emergencia.

Énfasis en la prevención y respuesta ante golpes de calor.

¿CUÁNDO ENTRA EN VIGOR?

La AB 2503 fue firmada por Newsom el 31 de agosto de 2026 y quedó registrada como Chapter 172, Statutes of 2026.

El primer plazo relevante será el 1 de julio de 2027. Para esa fecha, la CIF deberá haber evaluado y, de ser necesario, actualizado sus guías, procedimientos y estándares para prevenir y manejar enfermedades derivadas del esfuerzo físico en condiciones extremas.

Después de ese momento, la evaluación deberá realizarse cada año.

El cambio principal no consiste en una nueva cifra que todas las escuelas deban implementar inmediatamente. La modificación crea un mecanismo permanente para ajustar las normas de seguridad conforme evolucionen las condiciones climáticas y las necesidades de las distintas zonas de California.

¿A QUIÉN AFECTA LA AB 2503?

La ley está relacionada con los programas interescolares de las escuelas secundarias de California que siguen las normas de la CIF.

Afecta especialmente a:

Estudiantes que participan en actividades al aire libre.

Familias que organizan transporte y horarios durante periodos de calor intenso.

Entrenadores y directores deportivos.

Distritos escolares y administradores responsables de aplicar normas de seguridad.

Personal de salud, entrenadores atléticos y equipos de emergencia vinculados a competencias estudiantiles.

Para los hogares, el impacto práctico dependerá de cómo la CIF actualice sus lineamientos en los próximos años. Esas decisiones podrían influir en los horarios, las pausas de hidratación, los cambios de intensidad, la suspensión de partidos y la respuesta ante una emergencia.

La idea central de la AB 2503 es que la protección de los estudiantes no dependa de reglas invariables en un estado con climas muy distintos. California puede pasar de una tarde moderada en la costa a condiciones severas en el Inland Empire, el Valle Central o el desierto. La ley exige que la CIF revise sus protocolos considerando esa diversidad, sin eliminar las medidas destinadas a prevenir enfermedades relacionadas con la exposición al calor.