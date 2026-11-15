A través de un Hecho de Importancia publicado el 12 de noviembre, Grupo Romero informó que suscribió un contrato de compraventa por el 100% de las acciones de Talma Servicios Aeroportuarios S.A., operador del principal aeropuerto del Perú, el Jorge Chávez, y con presencia en México, Colombia y Ecuador. La compañía también tenía planes de ingresar a Chile y Argentina. Solo su operación peruana habría alcanzado una facturación anual de S/ 500 millones (Gestión 06.10.2025).

Aunque el monto de la transacción no se ha hecho público, expertos consultados para este artículo estiman que el deal podría estar valorizado entre ocho y diez veces su EBITDA. En cuanto a los siguientes pasos, se prevé que durante el primer trimestre de 2027 el holding reciba una respuesta de Indecopi, aunque la operación también estaría sujeta a pronunciamientos de Ositran y del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Pero, más allá de representar el ingreso del Grupo Romero al negocio de la logística aeroportuaria —un segmento que ha crecido a doble dígito entre enero y setiembre del 2026—, esta adquisición también podría dar algunas señales sobre la visión de inversión del nuevo presidente del conglomerado, Manuel Romero, quien asumió oficialmente el cargo en enero de este año.

“[El grupo] sigue generando cash. En la medida en que el holding siga generando excedentes con sus buques insignia, ese dinero se está reasignando para fortalecer su portafolio en la región”, comenta Enrique Castellanos, asesor de inversiones y docente de la Universidad del Pacífico.

En 2025, la familia Romero vendió su cadena de grifos Primax a UNO Corp y, previo a ello, se deshizo de algunos negocios en pesca y agro. Parte de los recursos obtenidos estaría detrás de las adquisiciones más recientes: Inka Chips (cerrada este año), Flora Food Group, el negocio de Unilever en Colombia y Ecuador (operación aún sujeta a aprobación), el OPA para adquirir otra participación en Orygen, y ahora Talma. Cabe recordar que Grupo Romero también participó como postor en la venta de la histórica sede de Telefónica en Madrid, aunque finalmente el inmueble fue adquirido por el empresario Tomás Olivo.

La apuesta logística del Grupo Romero

En 2024, el Observatorio Ecommerce 2024-2025 de Capece estimó que el mercado logístico peruano alcanzaba los US$ 42,000 millones y que podría crecer a tasas superiores al 4% anual en los próximos años. Entre los principales jugadores de esta industria figuran, además de grandes operadores globales y locales, empresas vinculadas al Grupo Romero: Tramarsa (donde mantiene una participación del 50%), Ransa (12%) y, próximamente, Talma, si se concreta la adquisición.

“Mi opinión es que la intención del holding es volver a posicionarse en un sector que ya conocía bien a través de Ransa. Es cierto que esta última no pasaba por su mejor momento, debido a la fuerte competencia, y decidieron vender parte de su participación a tiempo, en 2021. Pero ahora el contexto es más favorable y en la logística aeroportuaria hay menos competidores”, señala Manuel del Carpio, docente de Pacífico Business School. En el mercado local, uno de los principales competidores de Talma es SAASA, del Grupo Andino.

Ricardo Garrido, fundador de Garrido Abogados, comparte esa lectura. “Parece una inversión estratégica que responde a una reasignación del portafolio hacia negocios relacionados con la logística, un sector que el grupo ya conoce. Al parecer, selecciona sus inversiones según su potencial de creación de valor. Se desprendió de una parte de Tramarsa para potenciar sus inversiones en concesiones portuarias”, comenta.

Por su parte, Jorge Merzthal, director de empresas y director general de MBA de ESAN, destaca los atributos que habrían despertado el interés de la familia Romero por Talma. Entre ellos, la estabilidad de sus flujos operativos y los contratos vigentes, que aportan previsibilidad al negocio. Por ejemplo, la concesión en el aeropuerto Jorge Chávez se extiende hasta 2033. “Estaría comprando una empresa que ya está en operación, con contratos y licencias vigentes, lo que le da tiempo para preparar sus renovaciones. Creo que la visión es trabajar a escala”, explica.

Talma, además, cuenta con operaciones regionales en mercados donde Grupo Romero ya tiene inversiones a través de distintas compañías, principalmente Alicorp y Credicorp. Esta coincidencia geográfica podría abrir oportunidades para ampliar su presencia en la región.

Sin embargo, los entrevistados también plantearon que, para el Grupo Sandoval, la venta significaría desprenderse de un negocio complejo y con importantes desafíos operativos. De hecho, el gerente general de Talma, Edgardo Carbonel, señaló en 2025 que el traslado de sus operaciones al nuevo terminal del Jorge Chávez había incrementado sus costos. “Entonces, que la operación pase a manos de Grupo Romero podría ayudar a modernizarla, porque el holding tiene una mayor capacidad financiera”, sostiene Merzthal.

La futura adquisición, no obstante, también supondría asumir los retos del negocio aeroportuario. Entre ellos, la alta rotación del personal, que puede afectar los tiempos de atención de aeronaves y carga, así como los riesgos de seguridad. A ello se suman las investigaciones recientes que involucran a algunos trabajadores de Talma por su presunta participación en la colocación de droga en equipajes de pasajeros, de acuerdo a reportes de medios periodísticos locales.

Aerocorp: la nueva plataforma

Aerocorp, la nueva plataforma de inversión de Grupo Romero en el sector de servicios aeroportuarios, habría sido creada recientemente para identificar oportunidades de adquisición, entre ellas Talma. Según los especialistas consultados, el holding buscaría aprovechar esta nueva estructura para generar sinergias con otros negocios en los que ya tiene participación.

Cabe recordar que Grupo Romero también es propietario de ATSA Airlines, especializada en aviación ejecutiva, que ha ampliado sus operaciones a vuelos comerciales regionales, los cuales representan el 10% de su actividad. Además, el holding tiene participación en Centenario, compañía que cuenta con parques logísticos en Lima.

Las posibilidades de integración podrían extenderse a otros activos. “No sería extraño que, en algún momento, Inmobiliaria Koricancha S.A., del Grupo Sandoval, también forme parte del paquete en venta”, comenta Del Carpio a modo hipotético. Koricancha es una empresa especializada en inmuebles vinculados al sector logístico.

Dato

Talma presta servicios de rampa, carga, atención a pasajeros, mantenimiento de aeronaves en línea y aviación ejecutiva. Según cifras de la compañía, opera 409,000 vuelos anuales entre Perú, México, Colombia y Ecuador.