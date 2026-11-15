Talma presta servicios de rampa, carga, atención a pasajeros, mantenimiento de aeronaves en línea y aviación ejecutiva. Según cifras de la compañía, opera 409,000 vuelos anuales entre Perú, México, Colombia y Ecuador.
Talma presta servicios de rampa, carga, atención a pasajeros, mantenimiento de aeronaves en línea y aviación ejecutiva. Según cifras de la compañía, opera 409,000 vuelos anuales entre Perú, México, Colombia y Ecuador.
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Ani Lu Torres
Ani Lu Torres

Un noviembre movido para el mercado de fusiones y adquisiciones (M&A) en el Perú. Además de la venta de Entel a la chilena Millicom (sujeta a la aprobación del regulador), el Grupo Romero hizo su segundo movimiento del mes. Tras desembolsar US$ 150 millones por Flora Food Group, anunció un acuerdo para incorporar a su portafolio a una de las empresas de handling aeroportuario más importantes de Latinoamérica: Talma (Grupo Sandoval). De concretarse, la operación le permitiría completar una plataforma logística con presencia en tierra, mar y aire.

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