Saasa amplía su infraestructura en el Callao, donde cuenta con un almacén de 7,000 m² y áreas de temperatura controlada. Foto: Andina
Saasa amplía su infraestructura en el Callao, donde cuenta con un almacén de 7,000 m² y áreas de temperatura controlada. Foto: Andina
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Karen Guardia Quispe
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¿Qué planes se ha trazado Servicios Aeroportuarios Andinos (SAASA) para fortalecer su operación en el Perú y ampliar su presencia internacional? La empresa peruana, dedicada a la logística y asistencia aeroportuaria y perteneciente al Grupo Andino, ha dado un nuevo paso en su estrategia internacional con el inicio, hace unos días, de las obras de su segunda terminal de carga en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, (España). La fase de construcción tendrá una duración aproximada de 12 meses. En ese marco, ¿qué viene para el mediano plazo?

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