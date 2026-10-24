Enrique Vargas Loret de Mola, gerente general de SAASA, contó a Gestión que la compañía viene ejecutando ampliaciones en su infraestructura logística y aeroportuaria del Callao, destinada a las operaciones de carga de importación y exportación. El objetivo es continuar desarrollando esta operación conforme aumenten los volúmenes de carga.

“Ya hemos empezado parte de la ampliación, hemos hecho un almacén para carga sobredimensionada y hemos ampliado la capacidad de nuestro cuarto frío”, señaló.

Actualmente, la compañía cuenta con un almacén de 7,000 metros cuadrados (m²) y alrededor de 2,500 m² de área de temperatura controlada. La estrategia consiste, anotó el directivo, en ampliar progresivamente esta infraestructura en función de la demanda y de las necesidades de espacio. “Tenemos bastante terreno en esta locación (cerca al nuevo terminal Jorge Chávez) y eso nos permite llevar nuestro crecimiento de manera pausada y precisa, para los momentos en los que la vamos a necesitar”, relató.

Respecto de las inversiones, el gerente general indicó que SAASA cuenta con un plan hasta 2030, cuya ejecución dependerá de la evolución de los volúmenes de carga y de los requerimientos de espacio. No obstante, precisó que, por tratarse de una empresa que cotiza en bolsa, no podía adelantar montos de inversión sin contar con las autorizaciones correspondientes.

¿Existe la posibilidad de incrementar la capacidad de su infraestructura en el Callao entre 30% y 40% hacia 2030? Al respecto, Vargas señaló que la compañía contempla una expansión importante. “Te diría que estamos por ahí, por aumentar la capacidad al doble de lo que tenemos hoy día puede ser algo significativo ”, subrayó.

En cuanto al desempeño de este año, Vargas señaló que SAASA ha mantenido la trayectoria de crecimiento de los últimos ejercicios. “Este año ha sido bastante bueno para nosotros, hemos continuado con nuestros crecimientos presupuestados. Si tú ves los crecimientos que ha tenido SAASA en los últimos cinco años, hemos venido creciendo a doble dígito y este año no ha sido la excepción ”, indicó.

Esta evolución también se refleja en los resultados de su grupo. Durante el primer semestre de 2026, la división de Infraestructura y Servicios Aeroportuarios —que engloba las operaciones de SAASA y AAP— se convirtió en el principal motor de crecimiento de Andino Investment Holding. Esta unidad concentró el 51% de los ingresos totales del grupo, con ventas por S/ 147 millones, un incremento de 22.3% frente al mismo periodo del año anterior.

En este contexto, el empresario destacó la agroexportación como uno de los ejes de crecimiento de SAASA , segmento en el que la compañía busca concentrar parte de sus esfuerzos mediante la prestación de servicios especializados. No obstante, evitó adelantar sus proyecciones de cierre de año debido a las restricciones de información vinculadas a su condición de empresa que cotiza en bolsa.

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La compañía inició operaciones en su primera terminal de carga en Madrid-Barajas en abril de 2026, con capacidad inicial para movilizar 40,000 toneladas anuales. Foto: SAASA

Los planes de SAASA en España: ¿nuevas licitaciones en la mira?

En abril, SAASA inició operaciones en su primera terminal de carga en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, con una capacidad inicial de 40,000 toneladas anuales y el potencial de alcanzar las 80,000 toneladas. A seis meses de su puesta en marcha, la compañía avanza con sus objetivos comerciales. “Han sido un reto importante. Ya hemos sobrepasado las primeras vallas que teníamos previstas. Vamos cumpliendo las metas que teníamos trazadas y creo que vamos a llegar fácilmente a llenar ese almacén como lo teníamos pensado al 2028, más o menos”, señaló.

En los primeros meses de operación, la compañía comenzó a trabajar con aerolíneas latinoamericanas y empresas que requieren servicios logísticos en España. Entre los clientes mencionó a Inditex, al que se identificó como el mayor exportador del país ibérico. Vargas remarcó que la operación viene cumpliendo las expectativas e incluso ha superado algunas de las metas previstas para 2027 .

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De cara a 2028, la compañía apunta a mantener su ritmo de expansión y evaluar el desarrollo de nuevas instalaciones. “La meta del 2028 es seguir creciendo y ojalá desarrollar algún almacén nuevo más, porque ya deberíamos tener ocupación completa en el almacén”, afirmó. En paralelo, SAASA ha iniciado las obras de su segunda terminal de carga en Madrid-Barajas, luego de obtener la aprobación del proyecto de ejecución por parte de Aena y la licencia de obras del Ayuntamiento de Madrid. La construcción tendrá una duración aproximada de 12 meses.

El proyecto se desarrolla en la parcela M-15 del Centro de Carga Aérea, adjudicada a SAASA en concesión por 30 años. El terreno tiene una superficie aproximada de 7,621 m² y una edificabilidad máxima de 6,565 m². La nueva instalación contará con una nave de unos 3,000 m², una capacidad de 30,000 toneladas anuales, ocho muelles de carga para camiones y una rampa adicional para mercancías de grandes dimensiones.

A diferencia de la primera terminal, que atiende operaciones de carga general, perecedera, refrigerada y de manejo especial, esta segunda infraestructura estará orientada a servicios logísticos de segunda línea . Entre ellos figuran la preparación y el acondicionamiento de mercancías, el paletizado, el almacenamiento, los movimientos entre almacenes y las operaciones vinculadas a aduanas. La instalación estará dirigida a compañías transitarias y clientes finales que requieren servicios complementarios antes del embarque.

Vargas explicó que ambas terminales cumplirán funciones diferenciadas dentro del entorno aeroportuario: mientras que los servicios de primera línea están directamente relacionados con la carga y descarga de los aviones, los de segunda línea comprenden actividades logísticas adicionales para atender las necesidades de los clientes. La inversión prevista para esta segunda terminal supera los 3.6 millones de euros,

Más allá de Madrid-Barajas, SAASA evalúa oportunidades para ampliar su presencia en otros aeropuertos , aunque todavía no ha precisado los destinos que podría incorporar a su operación ni los plazos para concretar nuevos proyectos.

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“El plan nuestro es un plan agresivo de crecimiento donde haga sentido para el propósito que tenemos, que es darle una salida al mundo a la carga latinoamericana y a la carga europea también, viceversa. Entonces, sí tenemos planes de inversión en otros aeropuertos; hay que esperar a que se den los concursos, a que salgan las licitaciones para poder participar ”, remarcó Vargas.

¿Podría concretarse una nueva operación en otro aeropuerto entre este año y el siguiente? El vocero manifestó que le gustaría que ocurriera este mismo año, aunque precisó que dependerá de los procesos de licitación. “En este momento no te puedo adelantar eso porque es información que estamos restringidos de divulgar, pero lo que sí te puedo decir es que estamos viendo otras posibilidades en diferentes aeropuertos”, sostuvo.

SAASA inició las obras de su segunda instalación en Madrid-Barajas, enfocada en servicios logísticos de segunda línea, con una capacidad prevista de 30,000 toneladas al año. Foto: SAASA

Colombia, Chile, Argentina y México: las otras paradas de SAASA

Además de España, SAASA busca ampliar su presencia en otros mercados. En México, donde ya opera en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, en Ciudad de México, y tiene presencia en Mérida y Monterrey, la compañía ha iniciado operaciones en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), orientado principalmente al transporte de carga. “Estamos evaluando diferentes aeropuertos para seguir nuestro plan de crecimiento en ese país, que tiene más de 40 aeropuertos internacionales”, comentó.

En paralelo, la empresa analiza oportunidades de expansión en Argentina, Chile y Colombia. Aunque todavía no tiene proyectos concretados en estos mercados, Vargas precisó que SAASA ya está constituida en Argentina y espera avanzar conforme surjan nuevas oportunidades.

“Estamos buscando licitaciones y oportunidades que se den para SAASA en temas de pasajeros, carga o cualquiera de los negocios en los que estamos especializados”, indicó. Sobre los plazos para concretar estos planes, el gerente general señaló que se trata de objetivos de “corto y mediano plazo”.

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En cuanto a las inversiones, Vargas detalló que la construcción de la primera terminal de carga en Madrid demandó más de US$ 14 millones. En Perú, las ampliaciones de infraestructura ejecutadas han superado el millón de dólares, mientras que la compañía prevé continuar destinando recursos a la renovación y el equipamiento de sus operaciones. “Más capex en equipos es lo que vamos a seguir manejando dentro de nuestros planes de reposicionamiento y cambio de equipos”, manifestó.

La estrategia de crecimiento de SAASA no se limita a Latinoamérica y Europa. La compañía también está abierta a evaluar oportunidades en otros continentes, apoyándose en la experiencia adquirida en sus operaciones . “Creemos que podemos llevar el conocimiento que hemos adquirido durante estos años de trabajo en Latinoamérica a cualquier parte del mundo”, sostuvo Vargas.

En España, donde actualmente desarrolla operaciones de carga, la empresa también apunta a ampliar su oferta de servicios. “Integrar los servicios es una meta”, concluyó.