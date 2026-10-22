Servicios Aeroportuarios Andinos Global (SAASA), subsidiaria del holding peruano Andino Investment Holding especializada en infraestructura aeroportuaria y servicios logísticos, amplía su presencia en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas con una segunda terminal de carga.

Así lo informó el holding a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) mediante un hecho de importancia. Según el documento, el inicio de las obras se produce tras la aprobación del proyecto de ejecución por parte de Aena, empresa operadora del aeropuerto, y la obtención de la licencia de obras del Ayuntamiento de Madrid, dos requisitos para activar la fase de construcción.

Los trabajos tomarán alrededor de 12 meses y se desarrollan en la parcela M-15 del Centro de Carga Aérea de Madrid-Barajas, que SAASA obtuvo en concesión por 30 años. El terreno tiene una superficie aproximada de 7,621 m2 y una edificabilidad de 6,565 m2.

La nueva terminal se destinará al almacenamiento, manipulación y distribución de mercancías y carga aérea.

¿Qué capacidad tendrá?

La nueva terminal se destinará al almacenamiento, manipulación y distribución de mercancías y carga aérea. Asimismo, contará con una nave de unos 3,000 m2, una capacidad de 30,000 toneladas anuales, ocho muelles de carga para camiones y una rampa adicional para mercancía de grandes dimensiones, además de nuevos espacios de oficinas.

El proyecto implica una inversión superior a 3.6 millones de euros (US$ 4.04 millones), destinada a la adecuación integral de la parcela. Esta contempla la demolición del activo existente y la remodelación completa del inmueble, incluidos la estructura, la cubierta y los componentes funcionales.

El hecho de importancia está firmado por Carlos Vargas Loret de Mola, gerente general de Andino Investment Holding, con fecha 22 de octubre de 2026.

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Andino acelera su expansión en España

La segunda terminal se suma a la que SAASA ya opera en Madrid-Barajas desde este año. Esa instalación, también bajo una concesión de Aena por 30 años, se ubica en una parcela de 14,000 m2 y cuenta con una nave de 6,160 m2 y 18 muelles de carga. Además, comenzó a operar tras obtener las autorizaciones de las autoridades españolas y superar una fase de pruebas.

Su primera terminal tiene una capacidad de hasta 80,000 toneladas anuales, con una proyección de 40,000 toneladas en su primer año de operación. Entre sus primeros clientes figura la aerolínea española Binter Canarias, según informó la empresa en abril.

Esa infraestructura está enfocada en carga perecedera, principalmente procedente de Latinoamérica. Asimismo, dispone de un área refrigerada de 1,200 m2, monitoreo de temperatura en tiempo real y un Punto de Control Fronterizo autorizado para importar y exportar productos de origen animal y no animal, incluidos farmacéuticos y animales vivos.