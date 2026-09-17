La brasileña Modern Logistics, especializada en transporte aéreo de carga, realizará el 21 de septiembre su primera operación de carga aérea hacia Perú, como parte de un servicio dedicado al traslado de equipos de una gira musical. Con este vuelo, la compañía ampliará por primera vez sus operaciones internacionales hacia el mercado peruano.

Según informó el medio Aviacionline, la operación se realizará bajo la modalidad de vuelo chárter dedicado, utilizada para atender los requerimientos específicos de grandes giras musicales. El movimiento hacia Perú se produce pocos días después de que Modern Logistics realizara su primera operación internacional, con el traslado de cerca de ocho toneladas de equipamiento hacia Santiago de Chile.

Primera operación en Perú

Para Modern Logistics, el vuelo del 21 de septiembre marcará su primera operación de carga hacia Perú. La empresa viene ampliando así el alcance regional de un modelo que hasta ahora había desarrollado principalmente dentro de Brasil.

Este tipo de servicio requiere coordinar el transporte de los equipos con los tiempos de las presentaciones. En una operación anterior para la banda estadounidense Maroon 5, la compañía trasladó unas 10 toneladas de infraestructura, entre cables eléctricos, elementos de camarín y estructuras de sonido e iluminación.

La logística de estas giras también demanda tiempos reducidos en tierra. La carga y descarga en pista toma alrededor de una hora, mientras que la preparación de los equipos luego de un concierto puede requerir entre 10 y 12 horas antes de quedar disponibles para el siguiente traslado.

El costo de este tipo de operación también refleja sus características. Según Aviacionline, el arrendamiento de las aeronaves supera los US$ 100,000 por vuelo.

La carguera brasileña inició su expansión internacional con un vuelo hacia Chile y ahora sumará a Perú entre sus nuevos destinos de carga. (Foto: Modern Logistics)

El movimiento hacia Perú forma parte de una estrategia más amplia de diversificación de Modern Logistics. La compañía también desarrolla operaciones vinculadas con comercio electrónico, salud y belleza.

Tras su debut en Chile y la próxima operación hacia Perú, Modern Logistics suma nuevos destinos a su esquema de vuelos dedicados de carga, aunque el vuelo peruano corresponde a una operación específica y no supone el lanzamiento de una ruta regular. No obstante, esta primera operación abre la puerta a que la compañía pueda realizar nuevos vuelos hacia Perú en función de la demanda.

Con esta operación, Perú se convierte en uno de los nuevos destinos internacionales de la carguera brasileña, que busca ampliar el uso de sus aeronaves para servicios de carga que requieren transporte dedicado y coordinación logística específica.