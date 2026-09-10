Air Canada tendrá vuelos directos Lima-Montreal todo el 2027. (Daniel SLIM / AFP)
Air Canada tendrá vuelos directos Lima-Montreal todo el 2027. (Daniel SLIM / AFP)
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Redacción Gestión
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La aerolínea convirtiendo una ruta que hasta ahora era estacional en una conexión permanente entre Perú y Canadá.

Esta decisión forma parte de la expansión internacional anunciada por la aerolínea para el próximo año, que contempla la incorporación de nuevos destinos y el fortalecimiento de rutas estratégicas alrededor del mundo.

Pasajeros tendrán mayor oportunidad de viaje con mayores frecuencias de aerolínea. (Foto: GEC)
Pasajeros tendrán mayor oportunidad de viaje con mayores frecuencias de aerolínea. (Foto: GEC)

La noticia toma relevancia para el mercado peruano ya que se suma al reinicio de los vuelos directos entre Lima y Toronto y Montreal a partir del 26 de octubre de 2026, “una operación que marcará el regreso de la conectividad sin escalas entre ambos países para la temporada 2026-2027”.

“Con la extensión del vuelo Lima-Montreal a una operación anual desde 2027, Air Canada consolida una propuesta de conectividad de largo plazo que beneficiará a los pasajeros que utilizan Montreal como puerta de entrada hacia otros destinos en Canadá, EE.UU., Europa y Asia”, señaló la aerolínea.

Dinamismo entre Perú y Canadá

La disponibilidad permanente de esta ruta representa una ventaja para distintos segmentos de viajeros. Uno de ellos son las empresas con operaciones y vínculos comerciales entre Perú y Canadá. Además, de los estudiantes que viajan a universidades e instituciones canadienses.

Asimismo, los viajeros de turismo podrán planificar sus viajes durante cualquier época del año, o los pasajeros que utilizan Montreal como punto de conexión hacia otros destinos internacionales.

“Montreal es uno de los principales hubs internacionales de Air Canada y desempeña un papel clave en la conectividad entre América y Europa, ofreciendo una amplia red de conexiones para viajeros provenientes de Lima”, acotó la empresa.

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