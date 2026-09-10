Más vuelos hacia Italia: la nueva apuesta de Perú para ganar conectividad. (Foto: Pexels / ChatGPT)
Más vuelos hacia Italia: la nueva apuesta de Perú para ganar conectividad. (Foto: Pexels / ChatGPT)
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Redacción Gestión
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Estos temas los abordaron el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Rafael Rey; el embajador de Italia, Massimiliano Mazzanti; y el presidente de EuroCámaras Perú y la Cámara de Comercio Italiana del Perú, Marco Fragale.

Perú-Italia: ¿cuáles serán las 2 rutas?

Durante la reunión se informó sobre las gestiones que viene realizando la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) del MTC para impulsar dos nuevas alternativas de conexión aérea con Italia.

La primera contempla una ruta procedente de Emiratos Árabes Unidos, con escala en Milán y posterior conexión hacia Lima, que podría alcanzar hasta siete frecuencias semanales. Esta propuesta se encuentra en proceso de evaluación para avanzar hacia su implementación.

Asimismo, se viene evaluando una segunda alternativa para establecer una ruta directa Roma–Lima, a través de una aerolínea italiana. Actualmente, esta propuesta está en etapa de negociaciones y análisis de mercado, como parte de los esfuerzos para ampliar las opciones de conexión entre el Perú y Europa.

La ruta que Perú busca construir con Italia también pasa por la inversión: autoridades y empresarios exploraron oportunidades en infraestructura de transportes. (Foto: Ositrán)
La ruta que Perú busca construir con Italia también pasa por la inversión: autoridades y empresarios exploraron oportunidades en infraestructura de transportes. (Foto: Ositrán)

Cielos abiertos

Otro de los temas fue el memorando de entendimiento de cielos abiertos que se viene trabajando entre ambos países. Este instrumento permitirá generar mejores condiciones para incrementar la oferta de vuelos, promover una mayor competencia y facilitar el ingreso de nuevas aerolíneas que conecten Italia y el Perú.

En ese marco, se vienen coordinando las condiciones operativas en los aeropuertos involucrados, con especial atención en la seguridad, los flujos de pasajeros y el cumplimiento de los estándares necesarios para brindar una atención adecuada durante los días de mayor afluencia.

Urgencia de inversiones

En materia de inversiones, las autoridades coincidieron en la importancia de seguir generando oportunidades para una mayor participación de empresas italianas en proyectos de infraestructura en el Perú. Para ello, se continuará promoviendo el acercamiento entre el sector público y privado de ambos países, con miras a facilitar inversiones y concretar iniciativas de interés común.

Finalmente, el embajador Mazzanti invitó al titular del MTC a participar en el Business Forum Italia–Perú, que se realizará los días 5 y 6 de octubre en Lima. El encuentro reunirá a autoridades y representantes empresariales de ambos países en reuniones de negocios y espacios de diálogo orientados a promover nuevas oportunidades comerciales y de inversión.

  • El dato:

El encuentro también contó con la participación de las viceministras de Transportes, Gabriela Carrasco; y de Comunicaciones, Dalia Suárez.

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