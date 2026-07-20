A puertas del cambio de Gobierno de Perú—que será presidido por Keiko Fujimori—, la Cámara de Comercio de Lima (CCL) ha iniciado una gestión enfocada en una participación más activa y sobre todo crítica para defender los intereses del sector empresarial.

Así lo resaltó Raúl Barrios, presidente del gremio, durante un encuentro con la prensa en el que también participó este diario. Enlistó, por tanto, los grandes temas de agenda que priorizará en un próximo diálogo con la nueva mandataria.

Temáticas transversales

La postura de la CCL es que el Perú no debe trabajar simplemente para igualar o acercarse a sus competidores, sino para ser superior a ellos. El objetivo, según informó Carlos Posada, director institucional del gremio, debe ser compartido por el sector privado, el público y la academia.

Señaló que el nivel de productividad en el Perú, en la relación hora-hombre, no es de los más altos y está por debajo de otros países de la región.

Para mitigarlo, la CCL colocó bajo la lupa cinco tareas. Primero, cerrar la brecha de infraestructura; es decir, invertir prioritariamente en transporte, energía, agua y conectividad digital. Tanto Barrios como Posada fueron enfáticos al mencionar que mucho proyectos están detenidos por burocracia y malas decisiones de financiamiento, más que por falta de recursos.

Recordaron, en esa línea, que el 70% del presupuesto recientemente aprobado se ha destinado a pagar gasto corriente; es decir, sueldos, en lugar de financiar proyectos estratégicos como el viaducto Santa Rosa.

El segundo punto es simplificar y destrabar proyectos. El diagnóstico apunta a que el Perú está “extremadamente sobrerregulado”, lo que empuja a inversionistas a operar desde países vecinos

Se plantea, así, una “cruzada” para simplificar procesos y eliminar normas anacrónicas que ya no cumplen una finalidad real.

La tercera urgencia es generar confianza y predictibilidad, lo que implica garantizar la seguridad jurídica y el respeto a los contratos. “Los empresarios requieren reglas claras que no cambien a mitad del camino para poder tomar decisiones de inversión a largo plazo”, dijo Posada.

El penúltimo punto es impulsar la productividad y la formalización. Para ello, el gremio propone conciliar la oferta académica con las necesidades del sector privado y darle así mayor valor a las carreras técnicas.

Finalmente, es medular respetar las obligaciones del Estado. La CCL critica que el Estado exija puntualidad al sector privado mientras mantiene deudas millonarias, como en los sectores de salud y energía (Petroperú).

¿Para cuándo estaría listo el acceso definitivo al nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chavez? | Foto: Andina

El dato:

La CCL adelantó que lidera una iniciativa, en conjunto con la Defensoría del Pueblo, para investigar a los exministros de los últimos años. El objetivo es detectar quiénes, con sus decisiones en materia económica, profundizaron las brechas que hoy existen en el Perú.