¿Por qué la seguridad jurídica y el respeto a los contratos son claves para el Perú? La CCL analiza el impacto para el gobierno entrante. (Foto: Andina)
¿Por qué la seguridad jurídica y el respeto a los contratos son claves para el Perú? La CCL analiza el impacto para el gobierno entrante. (Foto: Andina)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Camila Vera
mailCamila Vera

, la Cámara de Comercio de Lima (CCL) ha iniciado una gestión enfocada en una participación más activa y sobre todo crítica para defender los intereses del sector empresarial.

Así lo resaltó Raúl Barrios, presidente del gremio, durante un encuentro con la prensa en el que también participó este diario.

LEA TAMBIÉN: CCL: gobierno dejará sin ejecutar S/ 11,621 millones en obras de prevención

Temáticas transversales

La postura de la CCL es que el Perú no debe trabajar simplemente para igualar o acercarse a sus competidores, sino para ser superior a ellos. El objetivo, según informó Carlos Posada, director institucional del gremio, debe ser compartido por el sector privado, el público y la academia.

Señaló que el nivel de productividad en el Perú, en la relación hora-hombre, no es de los más altos y está por debajo de otros países de la región.

Para mitigarlo, la CCL colocó bajo la lupa cinco tareas. Primero, cerrar la brecha de infraestructura; es decir, invertir prioritariamente en transporte, energía, agua y conectividad digital. Tanto Barrios como Posada fueron enfáticos al mencionar que mucho proyectos están detenidos por burocracia y malas decisiones de financiamiento, más que por falta de recursos.

Recordaron, en esa línea, que el 70% del presupuesto recientemente aprobado se ha destinado a pagar gasto corriente; es decir, sueldos, en lugar de financiar proyectos estratégicos como el viaducto Santa Rosa.

El segundo punto es simplificar y destrabar proyectos. El diagnóstico apunta a que el Perú está “extremadamente sobrerregulado”, lo que empuja a inversionistas a operar desde países vecinos

Se plantea, así, una “cruzada” para simplificar procesos y eliminar normas anacrónicas que ya no cumplen una finalidad real.

La tercera urgencia es generar confianza y predictibilidad, lo que implica garantizar la seguridad jurídica y el respeto a los contratos. “Los empresarios requieren reglas claras que no cambien a mitad del camino para poder tomar decisiones de inversión a largo plazo”, dijo Posada.

El penúltimo punto es impulsar la productividad y la formalización. Para ello, el gremio propone conciliar la oferta académica con las necesidades del sector privado y darle así mayor valor a las carreras técnicas.

Finalmente, es medular respetar las obligaciones del Estado. La CCL critica que el Estado exija puntualidad al sector privado mientras mantiene deudas millonarias, como en los sectores de salud y energía (Petroperú).

¿Para cuándo estaría listo el acceso definitivo al nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chavez? | Foto: Andina
¿Para cuándo estaría listo el acceso definitivo al nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chavez? | Foto: Andina
LEA TAMBIÉN: Reconciliar al Perú no es rápido, pero abordar este “banco” de tareas económicas ayudará
  • El dato:

La CCL adelantó que lidera una iniciativa, en conjunto con la Defensoría del Pueblo, para investigar a los exministros de los últimos años. El objetivo es detectar quiénes, con sus decisiones en materia económica, profundizaron las brechas que hoy existen en el Perú.

SOBRE EL AUTOR

Redactora de Economía en Gestión. Periodista nacida en Piura, con ocho años de trayectoria profesional y experiencia en edición y corrección de textos.

TE PUEDE INTERESAR

Keiko Fujimori se reunió con representantes del Banco Mundial: los temas que se abordaron
Presidenta Keiko Fujimori pone el foco en El Niño y la delincuencia tras reunión con Balcázar
Keiko Fujimori recibe credenciales: militancia partidaria no será requisito para el gabinete

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.