Mediante un comunicado oficial, la Cámara de Comercio de Lima (CCL) expresó su profunda preocupación por las largas colas y la congestión registradas en los controles migratorios del nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

La situación, según indicó, “viene generando malestar, incertidumbre y una experiencia inaceptable para pasajeros y turistas que ingresan al país”.

Modernidad vs. deficiencia

El gremio fue enfático al mencionar el efecto del caos en el área de Migraciones: “Resulta preocupante que, pese a contar con una nueva infraestructura aeroportuaria, se mantengan las mismas deficiencias operativas del antiguo terminal”.

Agregó: “La modernización del aeropuerto debía estar acompañada por sistemas migratorios más ágiles, eficientes y seguros, así como por personal y puestos de atención suficientes para responder adecuadamente a la demanda”.

Remarcó así que esta situación proyecta una pésima primera imagen del Perú y afecta directamente la competitividad como destino turístico y de negocios.

“Los visitantes no pueden ser recibidos con horas de espera, desorden y falta de información, especialmente cuando otros países competidores han implementado controles automatizados y procedimientos mucho más rápidos, sin afectar la seguridad”, sostuvo.

Por ello, el pedido de la CCL fue que la Superintendencia Nacional de Migraciones adopte medidas inmediatas para reducir los tiempos de atención, reforzar el personal, optimizar los sistemas de control y habilitar plenamente la infraestructura disponible.

“No basta con tener un aeropuerto moderno si los servicios públicos que operan en él continúan funcionando de manera deficiente. El nuevo Jorge Chávez debe convertirse en una verdadera puerta de ingreso al desarrollo, al turismo y a las inversiones, y no en el primer obstáculo que enfrenten quienes llegan al Perú”, concluyó.