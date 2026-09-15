US President Donald Trump speaks during election night in the East Room of the White House in Washington, DC, early on November 4, 2020. (Photo by MANDEL NGAN / AFP)
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Agencia Bloomberg
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El presidente Donald Trump ha criticado duramente la influencia brasileña sobre la industria cárnica de Estados Unidos. Pero, al mismo tiempo, algunas de sus políticas están ayudando a Brasil, ya que busca reducir los precios de la carne a nivel nacional.

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